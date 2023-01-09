【Emily】通關首日 議員北上考察開政協 梁熙伙青民東莞了解青年創業

身兼上海市政協嘅新民黨容海恩噚日搭飛機到上海，出席上海市政協會議。自由黨主席邵家輝就經落馬洲口岸到深圳處理公事，佢話關口人流唔少，但整體流程有序順暢，佢喺中午時分只需約10分鐘就可以過關。

麥美娟稱逐步恢復內地實習計劃

民政及青年事務局長麥美娟噚日亦話，疫情下與內地不同城市嘅交流及實習活動暫停或喺線上舉行，包括青年發展委員會下嘅青年實習計劃和青年創業計劃，𠵱家通關可以恢復正常人員往來時，呢啲計劃會逐步展開。另外，佢話政府計劃於大灣區其他城市成立一個雙創基地，將會召集大灣區內其他支持青年創業或實習嘅團體，一齊建立聯盟，希望可以提供一站式平台幫助香港青年到內地創業。