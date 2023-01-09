【Emily】通關首日 議員北上考察開政協 梁熙伙青民東莞了解青年創業

【明報專訊】新冠疫情爆發3年，香港與內地終於可免檢疫通關，多名立法會議員紛紛把握機會北上處理公務。其中民建聯梁熙噚日（8日）就聯同一眾青年民建聯成員，到東莞濱海灣新區考察，了解當地如何協助青年創業發展。梁熙等一行人考察當地嘅「港澳青年之家」創新創業基地，了解到當地嘅住屋、創業成本較深圳等城市低，亦有不少協助港澳台青年發展嘅政策，例如最高10萬元人民幣嘅創業啟動資金同高達20萬元嘅生活補貼等。佢哋隨後參觀當地嘅「黨群服務中心」，佢建議政府為青年設同類服務中心，為青年提供聚腳地，與青年交流及解答問題等。
身兼上海市政協嘅新民黨容海恩噚日搭飛機到上海，出席上海市政協會議。自由黨主席邵家輝就經落馬洲口岸到深圳處理公事，佢話關口人流唔少，但整體流程有序順暢，佢喺中午時分只需約10分鐘就可以過關。
麥美娟稱逐步恢復內地實習計劃
民政及青年事務局長麥美娟噚日亦話，疫情下與內地不同城市嘅交流及實習活動暫停或喺線上舉行，包括青年發展委員會下嘅青年實習計劃和青年創業計劃，𠵱家通關可以恢復正常人員往來時，呢啲計劃會逐步展開。另外，佢話政府計劃於大灣區其他城市成立一個雙創基地，將會召集大灣區內其他支持青年創業或實習嘅團體，一齊建立聯盟，希望可以提供一站式平台幫助香港青年到內地創業。