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2023年1月9日星期一
港聞二
續約西九 美食車：安排勝政府「燃希望」 讚聽意見「有商量」 半年1架收支平衡5盈利
「 菠蘿包車」堅持港味港製 「開關都係100％靠本地客」
居美港人遊西九 讚「紐約風情」
樓宇復修資助範圍 市建局研涵室內結構安全工程
興東邨奪命火發現焦屍 休班消防偕街坊救火
蕭澤頤哽咽籲青年守法 為年輕人「大家做多些事」
女子疑墮橋遭的士輾過 送院不治
疑尿袋起火燒屋 消防破門入屋救3貓
年幼江豚伏屍石澳後灘
大灣區GBA新聞：貿發局：內企湧港料成今年新常態 疫下內地市場變 將助港商追上
大灣區GBA新聞：逾150粵企包車赴港參展
農作物廢料變身生物煤 冀減少煤炭使用量
生物質燃料屬植物碳循環 被視可再生碳中和
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【Emily】通關首日 議員北上考察開政協 梁熙伙青民東莞了解青年創業
【Emily】張欣宇落馬洲試過關 話需時與疫前相若
【Emily】唱好香港 陳茂波：問責團隊將訪不同國家
【Emily】村代表選舉投票率56% 低上屆5.7百分點
【Emily】魚類學會遷白鷺湖 水族館展30種本地魚
【Emily】特殊馬拉松 1700人參與
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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續約西九 美食車：安排勝政府「燃希望」 讚聽意見「有商量」 半年1架收支平衡5盈利
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