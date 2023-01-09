蕭澤頤哽咽籲青年守法 為年輕人「大家做多些事」

蕭澤頤昨日接受港台《舊日的足迹》訪問時，形容反修例風波對警隊是十分大的挑戰，亦始料不及，稱對方做很多文宣工作抹黑政府及警隊，很多年輕人受社交平台的假新聞影響。他憶述，當時警員面對的情况惡劣，當值時要使用成人紙尿片，「想入商場借個廁所都入不到」，又要在街上吃飯，但同時士氣亦更高昂，有警員即使受傷亦想盡快返回前線。

警隊5000空缺 招聘存挑戰

被問有何要對年輕人說，蕭澤頤語帶哽咽地說，希望年輕人一定要守法，因為當他們犯法，最終受害者是他們和家人。他說，兩三年來努力做疏導工作，亦要和辦學團體、家長及教師保持溝通，希望可以給予年輕人希望，日後會繼續與對警隊有意見的市民「reconnect」，提高工作透明度等。他呼籲社會各界共同為年輕人努力，「經常說他們（年輕人）是我們的未來，大家都要一齊做多些事」。

另外，蕭澤頤提到近年警隊招聘上面對挑戰，正規人手有2.7萬人，現時尚欠5000多人，近年正設法招募，包括到內地大學招募香港學生，亦到11間本地大學設招募站，最終即場收到399個申請。