興東邨奪命火發現焦屍 休班消防偕街坊救火

起火現場為興祖樓21樓一單位，居於同層的鄧先生表示，起初聽到警鐘響起，以為有人被困升降機，其後步出走廊發現濃煙密佈，故立即與數名街坊包括一名休班消防員在不同樓層拖3條喉協助灌救。因火勢猛烈，在救火期間曾一度呼吸困難，「好在個街坊響咗個警鐘，如果唔係好多人都唔知發生咩事」。

鄰居：指獨居翁古怪 昨播佛經

鄧先生續稱，該單位有一名約60歲男子獨居，不時有中年女子到訪，在其家中飲酒、聽歌，「都幾騷擾隔籬鄰舍」。過往甚少與他談話，懷疑對方精神有問題，經常至深夜11時仍在播放搖滾音樂。鄧先生說，「我今次返到去佢播佛經」，頻稱古怪。獨居男子在涉事單位居住近10年，經常飲啤酒及常出入醫院，行為有異，不受街坊歡迎，亦曾試過在門外放置日本刀。

準備入住上層單位的劉小姐表示，火警發生時正與師傅在單位裝嵌家俬，發現窗邊濃煙冒起，傳出濃烈燒膠氣味，遂走出單位逃生。有街坊表示，走火警時居民尚算冷靜，各人沿樓梯走到地下安全位置。

消防處高級消防隊長容兆恒表示，昨午4時26分接獲火警報告，約4分鐘後到場，派出15輛消防車及1輛救護車，合共57人及一隻消防搜索犬。起火單位約4米乘5米，消防動用一條喉及一隊煙帽隊，火警於4時52分大致被救熄。因接報發生火警的樓層出現錯誤，及火勢猛烈和濃煙密佈，故增加灌救工作困難。消防在單位發現一具嚴重燒焦屍體。經初步調查，因火警蔓延迅速及起火位置不尋常，認為起火原因有可疑。柴灣警區助理指揮官劉智昕表示，單位嚴重焚毁，屍體因嚴重燒焦未能確認性別。經初步調查，涉事單位有一名約60歲男子獨居，案件交由東區警區重案組跟進。事件中約500名居民自行疏散，其後安全有序返回寓所，火警中沒有其他傷者。