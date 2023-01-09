樓宇復修資助範圍 市建局研涵室內結構安全工程

【明報專訊】政府及市建局目前的樓宇復修資助計劃涵蓋範圍主要集中於公用地方的維修工程，市建局行政總監韋志成昨於網誌表示，未來一年將研究改善部分樓宇維修津貼的適用範圍和資助水平，並由目前主要資助業主做樓宇公用地方的工程，擴展至住用單位室內與結構安全相關的工程。
韋志成表示，由於公用地方佔樓宇的總樓面面積約四分之一，餘下屬單位內的私人地方，若單位未做好維修保養，出現石屎剝落及滲漏等問題，長遠可能影響樓宇整體穩定，造成安全風險。他稱，團隊正檢視轄下「公用地方維修津貼」的適用範圍，研究由目前包括樓宇公用地方進行的樓宇安全、環境衛生、或與環保有關的工程，伸延至住用單位室內與結構安全相關工程，包括修葺室內柱、樑、樓板、牆身等已破損的石屎等的可行性。
此外，市建局將研究延長樓宇壽命物料及建築技術，同時設立全港首個「樓宇復修資源中心」。韋指出，目前本地樓宇設計以50年壽命為指標，但若鋼筋混凝土建築物保養得宜，壽命可超過100年。局方以自行發展項目為先導項目，試驗應用不同延長樓宇壽命的新建築技術和物料，包括使用高強度混凝土及經過鍍鋅技術處理的鋼筋；應用具自動修復功能的混凝土添加劑，提升鋼筋混凝土抵抗風雨侵蝕能力。局方亦將加強樓宇樓板結構，進一步提升抵禦強風的能力，以將樓宇結構的設計壽命升至75年。
資源中心最快本季土瓜灣開
「樓宇復修資源中心」將設於土瓜灣煥然懿居商場一個約7500平方呎舖位，最快今年首季開放，為市民提供一站式樓宇復修資訊和協助。