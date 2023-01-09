樓宇復修資助範圍 市建局研涵室內結構安全工程

韋志成表示，由於公用地方佔樓宇的總樓面面積約四分之一，餘下屬單位內的私人地方，若單位未做好維修保養，出現石屎剝落及滲漏等問題，長遠可能影響樓宇整體穩定，造成安全風險。他稱，團隊正檢視轄下「公用地方維修津貼」的適用範圍，研究由目前包括樓宇公用地方進行的樓宇安全、環境衛生、或與環保有關的工程，伸延至住用單位室內與結構安全相關工程，包括修葺室內柱、樑、樓板、牆身等已破損的石屎等的可行性。

此外，市建局將研究延長樓宇壽命物料及建築技術，同時設立全港首個「樓宇復修資源中心」。韋指出，目前本地樓宇設計以50年壽命為指標，但若鋼筋混凝土建築物保養得宜，壽命可超過100年。局方以自行發展項目為先導項目，試驗應用不同延長樓宇壽命的新建築技術和物料，包括使用高強度混凝土及經過鍍鋅技術處理的鋼筋；應用具自動修復功能的混凝土添加劑，提升鋼筋混凝土抵抗風雨侵蝕能力。局方亦將加強樓宇樓板結構，進一步提升抵禦強風的能力，以將樓宇結構的設計壽命升至75年。

資源中心最快本季土瓜灣開

「樓宇復修資源中心」將設於土瓜灣煥然懿居商場一個約7500平方呎舖位，最快今年首季開放，為市民提供一站式樓宇復修資訊和協助。