「 菠蘿包車」堅持港味港製 「開關都係100％靠本地客」

「菠蘿仔食堂」目前為6輛駐於西九藝術公園的美食車之一，主打各種菠蘿包美食，包括菠蘿漢堡包、菠蘿豬扒包及最受歡迎的鮮忌廉菠蘿包，另外亦有賣菠蘿冰、涼粉忌廉絲襪奶茶等。林啟忠表示，菠蘿仔食堂出售香港獨有平民美食，並讓港人懷緬1970、1980年代的回憶。他說，當初選擇經營美食車因「想試吓」，並看好美食車未來，認為「有得做」。

至今歷經3年新冠疫情，林自言他的美食車定位以本地內需為主，即使通關後都不會改變100%以本地客為主的方針。「本地人支持本地人，口味始終以本地為主，若有內地客光顧就多謝，唔食就過隔籬，百貨應百客。」

美食車出貨「最緊要快」

未來推更多元食品吸客

隨着通關及社會逐步復常，西九文化區人流料將大增，「菠蘿仔食堂」將推出更多元的食品。創辦人林潔惠指出，顧客主要「口痕，想食小食」，故認為美食車的食品最重要是容易整，「出餐最緊要快，一兩分鐘內要出到」，故除了出售菠蘿包美食，目前亦有出售魚蛋等地道小吃。林說，未來會出售細包裝的咖啡味「爆谷」以及菠蘿包外形的餅乾，以吸引一家大小選購。