續約西九 美食車：安排勝政府「燃希望」 讚聽意見「有商量」 半年1架收支平衡5盈利

明報記者 區慧盈

美食車先導計劃2017年推出時有15架美食車運作，計劃要求參加者輪流在指定地點營運，其後先後有美食車退出。

西九：6車收入增長明顯

西九文化區管理局發言人回覆稱，6架美食車於2022年6至11月錄得營運收入較同年上半年明顯增長，由於6部美食車營運牌照於去年10月至今年1月間到期，局方在到期前已與各營運者簽署新協議，由合約期屆滿起計12個月，各美食車租期將至2023年底或2024年初。發言人說隨着政府調整防疫措施，西九未來將辦更多大型活動，繼續引入不同餐飲、零售及消閒設施，提升訪客體驗。

「大師兄美食車」、「SawadeeCar」、「幸運站」、「八珍醬園美食車」、「The Butchers Truck」及「菠蘿仔食堂」原為美食車先導計劃的參與者，至去年計劃宣告失敗後，6輛美食車改與西九簽署合約，常駐西九藝術公園，出售各類食品如港式美食、甜品及漢堡等。

「先導規範多 禁過夜增成本」

主打地道美食的「菠蘿仔食堂」美食車負責人林啟忠表示，其租期原訂本月6日屆滿，目前已與西九續約1年至明年1月。他指，以往先導計劃，政府設立諸多規範，亦較少吸納營運者意見，如不容許美食車過夜，令營運者需額外聘請司機等人手，開支大增；對比之下，西九聆聽營運者意見，包括願意於戶外增設太陽傘及桌椅等，並提早通知營運者區內的大型活動，以讓他們提早準備。

林說，儘管其經營位置相對偏僻，人流較少，但美食車已於去年10月達到收支平衡，隨着社會逐步復常，他看好西九將成新旅遊景點，並認為美食車將來「有得做」，故選擇續約。

漢堡車：西九准「加時」收費合理

主打漢堡的「The Butchers Truck」負責人蔡振強則稱，美食車眾多選址中，以西九的盈利最多，因該區人流旺盛，而且形象配合美食車，市民「玩得又食得」。除了位置優越，蔡指對比以往先導計劃，西九提供的方案更靈活，包括容許「泊過夜」，又批准美食車於節日期間營業至凌晨1時，令生意額增加。他指西九目前以日租600元、分成約10%的條件與美食車簽約，認為收費合理，相較以往先導計劃收費差異大，日租需視乎選址而定，由不足百元至千元一日不等，故目前計劃更穩定。然而，談及美食車未來，蔡振強直言雖然美食車每月約有數萬元盈利，但文化區仍在發展，未來仍充滿不確定性，只能「見步行步」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676