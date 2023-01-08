夫婦遭斬傷手腳 3煞逃去

昨凌晨零時37分，一對夫婦在長樂街及彌敦道交界懷疑被3名男子以刀襲擊，3男其後逃去。男女傷者分別73及59歲，均姓陳，手腳受傷，清醒送往伊利沙伯醫院治理，現場地面遺下血漬。3名疑犯年約35至40歲，身高約1.7米，案發時身穿黑色上衣及黑色褲。案件列作傷人案，交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

至於上周二炮台山電氣道傷人案，東區警區反三合會行動組早前接手調查，經翻查閉路電視錄影、情報分析及調查傷者背景，相信事件因金錢糾紛而起，涉及數萬元。警方上周四及五於北角、牛頭角及上水，以「意圖傷人」拘捕3名本地男子，年齡介乎43至48歲。3人報稱貨車司機及運輸工人，分別為主腦及兩名刀手，均有黑社會背景，據悉涉及14K及新義安，事主本身亦認識主腦。警方繼續追查，不排除更多人被捕。

電氣道斬人案拘3黑漢

事發在1月3日凌晨2時45分，一名54歲男子在電氣道160號對開被兩名持刀男子襲擊，傷者左前額、手腳多處受傷。警方東區警區刑事部總督察張恒暉感謝熱心市民當時馬上報案，重申意圖傷人為嚴重罪行，最高可被判終身監禁，市民切勿以身試法。