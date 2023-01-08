防疫放寬 空氣污染風險趨升 高風險時數超爆疫首兩年 西及北最嚴重

明報記者 馬耀森

高風險時數 中西區首入三甲

綠色力量分析去年全港各空氣監測站的數據，發現錄得AQHI 7或以上最高時數的地區，依次為屯門（299小時）、元朗（266小時）、中西區（225小時）、北區（212小時）及大埔（189小時），而中西區罕有躋身三甲，該區去年錄得AQHI 7或以上的時數，較2021年的131小時大幅上升約72%。環保署提供資料顯示，該4個監測站去年的全年臭氧平均濃度上升2%至14.7%不等，其他污染物大部分按年錄得下跌。

除整體指標達7或以上的時數增加，全年錄得最高指數達10+（健康風險為「嚴重」）的總時數為102小時，同樣較過去兩年顯著上升，不過仍較疫情前，亦即2019年的276小時為低。

綠色力量總監鄭睦奇表示，近年本港錄得空氣質素健康指數超標的時數走勢反覆，2019年創下2014年之後最高的3913小時，2020年大幅回落到1609小時，以及2021年的2178小時，估計與疫情有關，該兩年本港及內地經濟活動大幅放緩，令空氣污染物排放量減少；去年下半年疫情放緩，全年指數再度攀升至2615小時，已超越前兩年數字。鄭睦奇預料，隨着港澳和內地陸續放寬防疫措施，區域及本地的污染物排放量都勢必增加，今年AQHI達7或以上的日子亦會再上升。

臭氧成主要污染物

環團促伙內地減排

另外，綠色力量分析近年錄得AQHI達7或以上的主要污染物，發現2021年錄得AQHI達7或以上的日數有452日（15個監測站總和），其中402日的主要污染物是臭氧，較2020年的314日上升28%，其餘50日的主要污染物是二氧化氮。鄭睦奇表示，近年已甚少指數超標日子的主要污染物是可吸入懸浮粒子（PM10）或微細懸浮粒子（PM2.5），認為臭氧已成為本地甚至區域的主要污染物，港府除了與內地合作減排，本地亦應針對臭氧推行減排措施，例如會形成臭氧的氮氧化物及可揮發有機化合物等。

環保署表示，去年本港西部和北部地區的空氣質素健康指數達7或以上的時數較其他地區略高，主要受區域空氣污染影響，而隨着港府和廣東省政府多年來合作改善空氣質素，整個大灣區包括本港西部和北部地區的空氣質素持續改善。至於中西區去年錄得指數7或以上時數上升，環保署解釋，該區亦位於本港西部地區，較容易受區域性的空氣污染影響。2022年中西區錄得可吸入懸浮粒子、微細懸浮粒子和二氧化氮的年均濃度分別按年下降15%、13%及9%，惟臭氧上升14.7%。

環署：短期變化難斷空氣質素

不過環保署指短期空氣質素變化很大程度受氣象或一些特殊情况影響，例如2019年香港受較多颱風影響，2020年很多活動受防疫措施不同程度的影響，以及2022年社會和經濟活動逐步復常等，因此不能基於短期的AQHI變化判斷整體空氣質素的狀况，須參考空氣污染物年均濃度的長期變化。

（城市保育）