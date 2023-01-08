律政司設專責小組 加強灣區司法協助

本月將開會 盡快規劃走訪灣區

粵港澳大灣區專責小組將由張國鈞擔任主席，加上8名非官方成員及3名律政司代表組成，包括政制及內地事務局前副局長陳帥夫、工聯會飲食業職工總會秘書長黃必文、最高人民法院中國司法研究會理事暨港大法律學院教授張憲初、資深大律師薛日華等（見表）。張國鈞稱成員包括法律業界、法律學者、商界及內地港人代表，希望與這個由廣泛成員組成的小組做好相關工作。

律政司稱，專責小組職權範圍為就推廣和善用大灣區「一國、兩制、三法域」的獨特優勢提供意見和協助，以深化大灣區便利惠民的互利合作，以及推進大灣區發展和建設，包括就促進本港與大灣區司法協助提供意見、設立並推廣專為大灣區爭議解決的線上調解平台提供意見。張國鈞稱，設立專責小組是《施政報告》其中一項加強對接國家戰略，增強發展動能的措施，期望本港積極融入國家發展大局，助力大灣區的高質量發展。