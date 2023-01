2020年遭拒晤 今獲住所接見感「溫暖」 陳日君謝教宗任命周守仁

陳日君去年5月連同其他「612人道支援基金」信託人被警方國安處以涉違國安法為由拘捕,各人獲准保釋但須交出旅遊證件,陳日君為赴梵蒂岡的喪禮上周二(3日)到法院取回特區護照,翌日離港赴梵蒂岡。《美國雜誌》刊登的訪問中,陳日君表示獲教宗方濟各於其聖瑪爾塔的住所地下大廳接見。陳形容會面精彩、教宗令人感到非常溫暖(It was wonderful. He was so very warm!)。陳日君亦獲准進入聖伯多祿大殿地下墓室,於本篤十六世墓前禱告。

會面中陳日君首先感謝方濟各前年為香港任命周守仁這位「好主教」(a good bishop),稱方濟各聽罷微笑回應稱周守仁為耶穌會會士(He's a Jesuit!)。

陳:教宗高興我撐杖仍付出

2020年9月,陳日君曾赴羅馬求見方濟各希望「談香港主教的事」,親自表達有關香港及中國的最新情况,但逗留3天後無功而還。事隔逾兩年,陳日君日前赴梵蒂岡出席本篤十六世喪禮,獲方濟各私人接見。陳日君向對方介紹自己的教牧工作,包括逾10年來到過香港的監獄探訪,給不少囚犯施洗。陳又稱,方濟各看見自己需扶拐杖走路,但至今仍願繼續付出,對此非常高興。

雙方交談後,陳日君獲邀參觀方濟各住所,方濟各向他展示佘山聖母(Our Lady of Sheshan)複製雕像,陳日君當時回應:「希望你有天可到訪佘山進教之佑聖母大殿。」該大殿位於陳日君的出生地上海,殿中豎立佘山聖母像。

祝教宗有天可訪佘山聖母殿

方濟各亦贈予陳日君書本和玫瑰念珠(rosary beads),臨別時亦送行,又幽默地解釋「希望確保你(陳)離開,第二,希望你別帶走任何其他東西」,所有人聽罷大笑。