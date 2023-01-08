2020年遭拒晤 今獲住所接見感「溫暖」 陳日君謝教宗任命周守仁

【明報專訊】天主教香港教區榮休主教陳日君樞機日前赴梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世的喪禮。宗教刊物《美國雜誌》（America Magazine）前日（6日）報道，陳日君受訪提到，獲教宗方濟各在其聖瑪爾塔的住所私人接見，形容教宗令人非常溫暖。2020年陳日君赴羅馬求見方濟各冀談香港主教任命的事被拒，最新訪問中他感謝方濟各任命周守仁這位「好主教」（a good bishop）。
陳日君去年5月連同其他「612人道支援基金」信託人被警方國安處以涉違國安法為由拘捕，各人獲准保釋但須交出旅遊證件，陳日君為赴梵蒂岡的喪禮上周二（3日）到法院取回特區護照，翌日離港赴梵蒂岡。《美國雜誌》刊登的訪問中，陳日君表示獲教宗方濟各於其聖瑪爾塔的住所地下大廳接見。陳形容會面精彩、教宗令人感到非常溫暖（It was wonderful. He was so very warm!）。陳日君亦獲准進入聖伯多祿大殿地下墓室，於本篤十六世墓前禱告。
會面中陳日君首先感謝方濟各前年為香港任命周守仁這位「好主教」（a good bishop），稱方濟各聽罷微笑回應稱周守仁為耶穌會會士（He's a Jesuit!）。
陳：教宗高興我撐杖仍付出
2020年9月，陳日君曾赴羅馬求見方濟各希望「談香港主教的事」，親自表達有關香港及中國的最新情况，但逗留3天後無功而還。事隔逾兩年，陳日君日前赴梵蒂岡出席本篤十六世喪禮，獲方濟各私人接見。陳日君向對方介紹自己的教牧工作，包括逾10年來到過香港的監獄探訪，給不少囚犯施洗。陳又稱，方濟各看見自己需扶拐杖走路，但至今仍願繼續付出，對此非常高興。
雙方交談後，陳日君獲邀參觀方濟各住所，方濟各向他展示佘山聖母（Our Lady of Sheshan）複製雕像，陳日君當時回應：「希望你有天可到訪佘山進教之佑聖母大殿。」該大殿位於陳日君的出生地上海，殿中豎立佘山聖母像。
祝教宗有天可訪佘山聖母殿
方濟各亦贈予陳日君書本和玫瑰念珠（rosary beads），臨別時亦送行，又幽默地解釋「希望確保你（陳）離開，第二，希望你別帶走任何其他東西」，所有人聽罷大笑。