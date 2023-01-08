2020年遭拒晤 今獲住所接見感「溫暖」 陳日君謝教宗任命周守仁

陳日君去年5月連同其他「612人道支援基金」信託人被警方國安處以涉違國安法為由拘捕，各人獲准保釋但須交出旅遊證件，陳日君為赴梵蒂岡的喪禮上周二（3日）到法院取回特區護照，翌日離港赴梵蒂岡。《美國雜誌》刊登的訪問中，陳日君表示獲教宗方濟各於其聖瑪爾塔的住所地下大廳接見。陳形容會面精彩、教宗令人感到非常溫暖（It was wonderful. He was so very warm!）。陳日君亦獲准進入聖伯多祿大殿地下墓室，於本篤十六世墓前禱告。

會面中陳日君首先感謝方濟各前年為香港任命周守仁這位「好主教」（a good bishop），稱方濟各聽罷微笑回應稱周守仁為耶穌會會士（He's a Jesuit!）。

陳：教宗高興我撐杖仍付出

2020年9月，陳日君曾赴羅馬求見方濟各希望「談香港主教的事」，親自表達有關香港及中國的最新情况，但逗留3天後無功而還。事隔逾兩年，陳日君日前赴梵蒂岡出席本篤十六世喪禮，獲方濟各私人接見。陳日君向對方介紹自己的教牧工作，包括逾10年來到過香港的監獄探訪，給不少囚犯施洗。陳又稱，方濟各看見自己需扶拐杖走路，但至今仍願繼續付出，對此非常高興。

雙方交談後，陳日君獲邀參觀方濟各住所，方濟各向他展示佘山聖母（Our Lady of Sheshan）複製雕像，陳日君當時回應：「希望你有天可到訪佘山進教之佑聖母大殿。」該大殿位於陳日君的出生地上海，殿中豎立佘山聖母像。

祝教宗有天可訪佘山聖母殿

方濟各亦贈予陳日君書本和玫瑰念珠（rosary beads），臨別時亦送行，又幽默地解釋「希望確保你（陳）離開，第二，希望你別帶走任何其他東西」，所有人聽罷大笑。