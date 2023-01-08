休班警偷拍改判社服 官指反修例受壓

【明報專訊】時任休班警員涉於中環站外扶手電梯偷拍女子裙底被捕，再被揭發一日內偷拍10名女子裙底，他在警誡下稱「一時諗歪」。他早前承認10項「非法拍攝或觀察私密部位」罪，上月被判感化一年。律政司昨申請刑期覆核，要求改判被告監禁，並指被告行為破壞警隊形象。裁判官聽取雙方陳辭後，決定改判被告接受240小時社會服務令。
被告曾獲指揮官嘉許 律政司：只是受薪做好工作
被告余健華（29歲），現已非警員。辯方早前求情稱，被告從小志願是警員，並在受訓期間獲頒發銀笛獎。
律政司昨陳辭稱，涉案控罪嚴重，即使初犯，亦應判處監禁；即使被告曾獲指揮官嘉許，被視為優秀警員，亦只是「受薪的前警員，將工作做好」，案發時知法犯法，其行為已令公眾對警隊信心大受打擊，尤其當時正值警隊形象頗受爭議之際。
女友不願向外講被告職業
主任裁判官嚴舜儀引述被告精神報告指出，因為2019年社會事件，連女友都不願向外透露被告任職警員，才令他大受壓力，以偷拍裙底紓解壓力。事後被告坦認過錯，明白將失去自己喜愛的工作，主動接受心理輔導；根據感化官進一步報告及社會服務令報告，被告仍需接受輔導，感化官亦接納他做社會服務的判決，因此裁判官決定撤銷感化令，改判被告接受240小時社會服務令，並須繼續接受精神或心理輔導，以及參加社區活動項目。
案情稱，去年5月24日下午約1時半，5名警員在港鐵中環站巡邏，其中一人發現被告尾隨一名女子，在乘扶手電梯時，看到被告手持手機，放在事主裙底下方；另一警員遂在出口處攔截被告，被告情緒激動又試圖逃跑，終被警員制服。