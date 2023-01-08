休班警偷拍改判社服 官指反修例受壓

被告曾獲指揮官嘉許 律政司：只是受薪做好工作

被告余健華（29歲），現已非警員。辯方早前求情稱，被告從小志願是警員，並在受訓期間獲頒發銀笛獎。

律政司昨陳辭稱，涉案控罪嚴重，即使初犯，亦應判處監禁；即使被告曾獲指揮官嘉許，被視為優秀警員，亦只是「受薪的前警員，將工作做好」，案發時知法犯法，其行為已令公眾對警隊信心大受打擊，尤其當時正值警隊形象頗受爭議之際。

女友不願向外講被告職業

主任裁判官嚴舜儀引述被告精神報告指出，因為2019年社會事件，連女友都不願向外透露被告任職警員，才令他大受壓力，以偷拍裙底紓解壓力。事後被告坦認過錯，明白將失去自己喜愛的工作，主動接受心理輔導；根據感化官進一步報告及社會服務令報告，被告仍需接受輔導，感化官亦接納他做社會服務的判決，因此裁判官決定撤銷感化令，改判被告接受240小時社會服務令，並須繼續接受精神或心理輔導，以及參加社區活動項目。

案情稱，去年5月24日下午約1時半，5名警員在港鐵中環站巡邏，其中一人發現被告尾隨一名女子，在乘扶手電梯時，看到被告手持手機，放在事主裙底下方；另一警員遂在出口處攔截被告，被告情緒激動又試圖逃跑，終被警員制服。

【案件編號：ESCC1858/22】