深水埗暴動4罪成4罪脫 官：逃跑或因不信警方

被告李倩瑩（20歲，案發時，下同）、黎擎智（26歲）、陳姓男生（17歲）、彭嘉豪（18歲）、林姓男生（16歲）、林智鴻（20歲）、梁嘉諾（20歲）及梁皓天（18歲）否認暴動罪；另李倩瑩涉攜有一個可發出雷射光束的裝置，否認在公眾地方管有攻擊性武器罪。同案被告戴家榮（現44歲）早前認罪。

影片證擲石 官斥狡辯路過

李倩瑩作供解釋當時打算踏單車回家，故佩戴頭盔和防毒面罩，法官認為她砌詞狡辯；據片段及證人供辭，李在變電站和警署外投擲石塊。與李同伙的黎擎智亦換上全副武裝，更在前方擲石。法官裁定新聞片段可見陳姓男生被多名防暴警包圍並用警棍擊打頭部；陳在場餵別人飲水，舉拳揮舞示威並興奮拍手，他亦和李溝通。彭嘉豪則於5人擲物後，在馬路「扮飛機」和手舞足蹈，有人目睹仿效。因此該4名被告被裁定暴動罪成。

至於林姓男生缺乏裝備，也沒與其他人交流，行徑與看熱鬧的年輕人無異；林智鴻雖然帶有及穿上裝備逗留，但他沒支持破壞社會安寧者，僅與一人短暫溝通，法官認為他似是百無聊賴、漫無目的流連。片段顯示，梁皓天將雙手放於口前，狀似高聲呼叫，但在缺乏錄音下不能確定他挑釁警方，他可能湊熱鬧時過度興奮。

沒裝備或交流 官信路過流連

法官接納梁嘉諾自辯稱，他和女友約會後途經被捕，他因天氣預告下雨而帶備雨傘。法官認為上述4人逃跑不一定是畏罪而逃，甚至見大批警員迎面而來，才出於本能反應地跑，故他們罪名不成立。

此外，法官指出李倩瑩沒有在圍堵警署的最好時機以雷射筆照射，反映她可能沒有意圖在暴動中使用雷射筆傷害警員，故裁定她公眾地方管有攻擊性武器罪脫。

【案件編號：DCCC423、430/20】

（反修例風暴）