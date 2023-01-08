求情稱莊正以歌助人渡困 有大狀陳辭哽咽

受混沌社會氣氛影響犯案

辯方大律師引述莊正母親在信中稱讚他懂事，明白家庭困境。大律師續稱，莊過去一年發表首張專輯和參與大型表演，事業正值起步階段，案件造成影響。

莊正親撰求情信說自己去年5月結婚，因本案難以作長遠計劃，對妻子深感愧疚，他亦明白應以和平方式表達意見，學會欣賞「平平無奇的日常」，形容這已可謂奇蹟。

辯方又稱，任職酒吧店員的黎子欣15歲時因販毒被判刑，直至本案發生期間沒有犯罪；已離婚的她獨力撫養7歲女兒，她目前懷孕，預產期為今年4月，將與未婚夫組織新家庭；髮型師陳思進獲叔叔撰寫求情信，稱由於陳的父親病逝，他和姊姊肩負照顧母親的責任，求法庭輕判。

代表鄭太君的大律師陳辭時不禁哽咽說，相信各年輕被告沒料到陷入牢獄之中，事件對他們的人生不可磨滅，造成很大懲罰，有別於打家劫舍等刑事案件。法官見狀表示理解，但認為不能感情用事。

引習近平李嘉誠言辭求情

該大律師續稱，現時香港「由亂到治」，並實施《國安法》，國家主席習近平表示注重年輕人發展，又引述富商李嘉誠案發當年登報稱「黃台之瓜，何堪再摘」，望法庭量刑時把對被告創傷減至最低，給予他們機會。

（反修例風暴）