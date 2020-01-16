DSE「末代通識」講座 考評局稱毋須憂立場有異閱卷員

考評局昨在核心科目網上資訊講座的通識教育科場次問答環節中，被問倘考生的作答立場有別於閱卷員會否影響得分，考評局代表、講者葉敏儀希望考生毋須太過擔心，稱局方設題時會給予考生發揮空間，讓考生可就議題從不同角度作不同分析，「不需要因為與閱卷員不同（立場）而擔心，（考評局）沒有預設立場」。

未回應會否出政治題

外界每年都關注通識卷會否設政治題，歷年來曾考問元旦遊行、新聞自由等議題。考評局昨被問及今年通識科會否考本港「政治題」、國安法下是否只接受以「支持政府」的立場答題，局方未回答相關問題。

稱考生失手可重考首屆公民科

今年是通識科DSE「末代考試」，明年將由公民與社會發展科取代。葉敏儀被問若今年通識科考生失手該如何應對，她鼓勵考生可重考明年首屆公民科，「公民科和通識科會否有好大分別？不用太擔心，因為公民科由通識科精簡發展而成……還有幾個月才考（通識），不要過分擔心」。

葉敏儀昨介紹DSE通識科的設題理念，原則包括配合課程、以當代議題設題和深淺並重。她提醒考生小心審題，宜總覽資料後，全面運用內容，指一條題目涉及多元概念，例如去年卷一有關「港人做義工」的題目，涉及個人成長與人際關係、今日香港等單元，考核公民責任等不同概念，「同學使用資料時，要適當地理解」。