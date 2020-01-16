丘應樺訪越南 游說撐港入RCEP

丘應樺說，越南是與本港貿易的第七大經濟體、以東盟國家而言排第二，每年與香港貿易額大，「講出來的數字嚇死人，達682萬億越南盾，相當於2200億港元」。他說，本港有不少商人在越南投資，不論是製造業、旅遊、酒店、餐飲，今次行程會與當地商界探討合作機遇。他亦會與當地官員溝通，爭取越南支持香港加入「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）。他又說，特首李家超下月將帶團出訪中東，到沙特阿拉伯及阿聯酋，探索雙邊機遇。

稱有展商擬重臨香港辦展覽

早前有不少國際展覽改到其他城市舉行，丘應樺說，近日有部分展覽商向港府主動查詢何時可以本港舉辦展覽，他引述部分參展商稱，據他們的經驗，「在香港做展覽對他（參展商）的商機帶來一個『好大好大的效益』，他發現去了其他地方，達不到效果」，於是冀重臨本港辦展覽。

丘應樺說，灣仔會展及亞博館有很多展覽正在排期，涉及哪些展商擬重臨本港則暫不宜透露，「一會兒別人知道我們在洽商，又跟我們去搶」。他重提今屆政府首份《施政報告》提出，在今年7月起對展覽業提供14億元支援，冀未來3年吸引至少200場展覽在港舉行。