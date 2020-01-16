去年東九贈200認障弱能者 屢尋人建功 派定位器防走失 警擬擴全港

67歲的鄧女士為受惠者之一，其76歲丈夫去年3月確診認知障礙症，曾失蹤多次。上年10月初，鄧女士獲派發定位裝置，讓她能隨時掌握丈夫實時位置。她說有次丈夫獨自離開將軍澳寓所，到下午5時許仍未回家，利用定位裝置發現丈夫當時身在荃灣，遂報警通知該區警察，最終只用18分鐘便尋回丈夫。

鄧女士說丈夫喜歡外出，故需要一直在旁照顧，自從有定位裝置後，較放心讓他獨自出門，形容自己亦有更多「me time」，「終於有得做自己鍾意嘅嘢」。

另一受惠者屈女士，其93歲爸爸患認知障礙症，曾在牛頭角走失，她報警後，終在順利邨附近把父親尋回。警方其後邀請她參與計劃，獲派定位裝置。屈說，即使爸爸再走失時亦能快速尋回，亦比較放心讓他獨自外出。

減照顧者壓力 每個成本200元

警方表示，相關藍牙定位裝置設計輕便及省電，一般可用半年至9個月，覆蓋範圍大，能準確顯示位置。警方東九龍總區行動部總督察傅駿業表示合共購買約400個定位裝置，每個成本約200元。13個受惠者至今錄得38次走失，當中27次為照顧者透過定位裝置自行尋回，其餘11次是警方靠裝置尋回，平均尋回時間少於1小時。

東九龍總區失蹤人口調查組高級督察馬仲瑩說，去年該總區錄得100宗認知障礙症患者失蹤，較2021年86宗上升16.3%，推出相關計劃可防止曾失蹤者再次走失，以及利用科技能更快、更準確尋回失蹤者，以減輕照顧者壓力。