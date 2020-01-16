青沙下月推「不停車繳費」 收費亭全拆 車主需裝「繳費貼」 當局：申請後5工作天內收到

3月擴至獅隧城隧

「易通行」冀年內全面推

運輸署表示，青沙管制區（即尖山隧道、沙田嶺隧道）將於2月首先實施「易通行」，屆時將清拆所有收費亭，運輸署助理署長（管理及輔助客運）阮康誠指收費亭停用後，可騰出空間改善道路設施和隧道運作，提升營運效率。署方稱，獅子山隧道及城門隧道3月亦會推行「易通行」，冀本年內在其餘收費隧道實施，另計劃2025年政府收回大欖隧道專營權後亦在該隧道實施。

「車輛貼」須登記車主身分

「車種貼」不記名要增值

「易通行」繳費貼分為「車輛貼」和「車種貼」，運輸署會為每部已領牌車輛免費提供首張「車輛貼」，車主可透過「易通行」網站或流動應用程式註冊「易通行」戶口，輸入車輛登記號碼以連接「車輛貼」，並可設定使用信用卡、銀行轉帳或指定儲值戶口作自動付款方式。「車種貼」則以儲值形式使用，毋須登記車主資料（詳情見右表）。當局表示，「車輛貼」可在申請後約5個工作天內收到。

如車輛未有貼上繳費貼通過隧道，系統會自動識別其車牌，隧道費服務商將以電子方式向登記車主發出繳費通知。

系統辨車牌 通知不貼者繳費

香港汽車會會長李耀培認為，不停車繳費能減輕交通擠塞，形容是「遲來的春天」，冀能盡快於3條過海隧道實施。至於「易通行」下月在青沙管制區推行，李認為「有一點點急」，指較年長駕駛者未能熟習電子繳費形式，應「保留一兩個人手收費亭」。

汽車業倡留部分收費亭

不停車繳費系統會蒐集車主個人資料，記錄車輛通過隧道資料。運輸署表示，系統資料只會用作與收取隧道費和追討欠繳隧道費相關的用途，會嚴格按照私隱條例處理，只有獲授權的政府人員及隧道費服務供應商人員，才可按實際工作需要，處理或查閱不停車繳費系統的後端電腦系統內「指定作公務用途」的資料。

個人資料私隱專員公署回應本報查詢時表示，《私隱條例》訂明，資料使用者在蒐集個人資料時，必須是為了直接與其職能或活動有關的合法目的而蒐集；就該目的而言，所蒐集資料屬必需、足夠，但不超乎適度。