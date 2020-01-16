港聞

港聞二

青沙下月推「不停車繳費」 收費亭全拆 車主需裝「繳費貼」 當局：申請後5工作天內收到

【明報專訊】運輸署昨日公布，青沙管制區2月實施「易通行」不停車繳費服務，以電子繳費全面取代人手收費亭和自動繳費設施，預計3月擴大至獅子山隧道及城門隧道，本年內在所有政府收費隧道實施，即車主要趕及2月起安裝「繳費貼」。繳費貼分「車輛貼」及「車種貼」兩種，車主使用前者時，要把它貼在擋風玻璃上，駛進隧道收費區後系統會自動辨識車輛登記號碼，在預設的繳費戶口扣除隧道費。有汽車業界人士對新措施表示歡迎，惟認為推行稍急，應保留部分人手收費亭，而非全面取代。

3月擴至獅隧城隧

「易通行」冀年內全面推

運輸署表示，青沙管制區（即尖山隧道、沙田嶺隧道）將於2月首先實施「易通行」，屆時將清拆所有收費亭，運輸署助理署長（管理及輔助客運）阮康誠指收費亭停用後，可騰出空間改善道路設施和隧道運作，提升營運效率。署方稱，獅子山隧道及城門隧道3月亦會推行「易通行」，冀本年內在其餘收費隧道實施，另計劃2025年政府收回大欖隧道專營權後亦在該隧道實施。

「車輛貼」須登記車主身分

「車種貼」不記名要增值

「易通行」繳費貼分為「車輛貼」和「車種貼」，運輸署會為每部已領牌車輛免費提供首張「車輛貼」，車主可透過「易通行」網站或流動應用程式註冊「易通行」戶口，輸入車輛登記號碼以連接「車輛貼」，並可設定使用信用卡、銀行轉帳或指定儲值戶口作自動付款方式。「車種貼」則以儲值形式使用，毋須登記車主資料（詳情見右表）。當局表示，「車輛貼」可在申請後約5個工作天內收到。

如車輛未有貼上繳費貼通過隧道，系統會自動識別其車牌，隧道費服務商將以電子方式向登記車主發出繳費通知。

系統辨車牌 通知不貼者繳費

香港汽車會會長李耀培認為，不停車繳費能減輕交通擠塞，形容是「遲來的春天」，冀能盡快於3條過海隧道實施。至於「易通行」下月在青沙管制區推行，李認為「有一點點急」，指較年長駕駛者未能熟習電子繳費形式，應「保留一兩個人手收費亭」。

汽車業倡留部分收費亭

不停車繳費系統會蒐集車主個人資料，記錄車輛通過隧道資料。運輸署表示，系統資料只會用作與收取隧道費和追討欠繳隧道費相關的用途，會嚴格按照私隱條例處理，只有獲授權的政府人員及隧道費服務供應商人員，才可按實際工作需要，處理或查閱不停車繳費系統的後端電腦系統內「指定作公務用途」的資料。

個人資料私隱專員公署回應本報查詢時表示，《私隱條例》訂明，資料使用者在蒐集個人資料時，必須是為了直接與其職能或活動有關的合法目的而蒐集；就該目的而言，所蒐集資料屬必需、足夠，但不超乎適度。

上 / 下一篇新聞

復星代內地人預約到港打二價疫苗 昨起向私醫供針 醫療機構每劑收1400至近3000
復星代內地人預約到港打二價疫苗 昨起向私醫供針 醫療機構每劑收1400至近3000
官員私醫開會講指引 政府新冠藥先予港人 非港人盡量開自購藥
官員私醫開會講指引 政府新冠藥先予港人 非港人盡量開自購藥
HKTVmall商戶必理痛貴4倍 消委籲勿趁火打劫
HKTVmall商戶必理痛貴4倍 消委籲勿趁火打劫
東鐵加密迎開關 未涵早上繁忙時間 議員憂9卡車迫爆 港鐵：早晨搭車跨境客少
東鐵加密迎開關 未涵早上繁忙時間 議員憂9卡車迫爆 港鐵：早晨搭車跨境客少
擬過關者湧驗核酸 上水檢測站等句鐘
擬過關者湧驗核酸 上水檢測站等句鐘
34萬人已預約北上 過年前夕最搶手
34萬人已預約北上 過年前夕最搶手
自費檢測結果推電子版 過關可用
自費檢測結果推電子版 過關可用
開賣半小時 金光飛航系統故障
開賣半小時 金光飛航系統故障
跨境童家長冀開羅湖口岸、快測代核酸
跨境童家長冀開羅湖口岸、快測代核酸
陸路南下預約系統開通 半日6000人
陸路南下預約系統開通 半日6000人
疑風火輪電池起火 15歲女困屋亡 事發清晨家人陷昏迷 專家籲充電勿過夜
疑風火輪電池起火 15歲女困屋亡 事發清晨家人陷昏迷 專家籲充電勿過夜
遭嗆醒開窗即湧煙 居民急換衫逃生
遭嗆醒開窗即湧煙 居民急換衫逃生
腳踢膝撞1歲童 童樂居員工囚9月 官：說成玩耍自欺欺人 毫無悔意
腳踢膝撞1歲童 童樂居員工囚9月 官：說成玩耍自欺欺人 毫無悔意
11歲女跑過馬路捱撞命危
11歲女跑過馬路捱撞命危
警：鍾沛權稱「我係總編，唔關其他人事」 控方指離任後開WhatsApp群組「Stand」 續提編採方向
警：鍾沛權稱「我係總編，唔關其他人事」 控方指離任後開WhatsApp群組「Stand」 續提編採方向
陳茂波：樓市「少許回暖」 不會有大跌風險
陳茂波：樓市「少許回暖」 不會有大跌風險
轉發「羊村」連結 青年控煽動還押
轉發「羊村」連結 青年控煽動還押
4700客戶資料泄財務公司 電盈兩職員認收賄
4700客戶資料泄財務公司 電盈兩職員認收賄
談「搶企業」 李家超：考慮支援員工教育醫療需要
談「搶企業」 李家超：考慮支援員工教育醫療需要
解放軍輪換 5艦駛維港
解放軍輪換 5艦駛維港
地盤管工涉一晚五度性侵分居妻 事主指被告稱「一日未簽紙離婚 一日係我老婆」
地盤管工涉一晚五度性侵分居妻 事主指被告稱「一日未簽紙離婚 一日係我老婆」
官指悔意表面 青年非禮胞妹囚24月
官指悔意表面 青年非禮胞妹囚24月
商人涉非禮女傭獲撤控 事主入稟索償28萬
商人涉非禮女傭獲撤控 事主入稟索償28萬
涉騙收藏家買5.8億倫敦金 3人保釋被拒
涉騙收藏家買5.8億倫敦金 3人保釋被拒
博愛前主席涉倫敦金騙案控洗黑錢
博愛前主席涉倫敦金騙案控洗黑錢
內地漢無藍碼被拒賽索償22億 高院藏刀被捕
內地漢無藍碼被拒賽索償22億 高院藏刀被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】1月1日生效 1月6日公布 霍啟剛任藝發局主席 接替王英偉
【Emily】1月1日生效 1月6日公布 霍啟剛任藝發局主席 接替王英偉
【Emily】幼園中華文化活動津貼 每校最多8萬
【Emily】幼園中華文化活動津貼 每校最多8萬
【Emily】狄志遠見日本總領事 盼社福界組團赴日考察
【Emily】狄志遠見日本總領事 盼社福界組團赴日考察
【Emily】黃俊碩生日 陳永光「送禮」把脈
【Emily】黃俊碩生日 陳永光「送禮」把脈
【Emily】下周Web3峰會 吳傑莊有份牽頭
【Emily】下周Web3峰會 吳傑莊有份牽頭