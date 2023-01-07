陸路南下預約系統開通 半日6000人

本報記者昨日試用系統，用戶可在微信預約，首先關注「深圳口岸發布」公眾號，從公眾號服務中選擇「赴港預約」即可進入系統。首次預約需要註冊，填寫個人資料（內地身分證及旅行證件、手機號碼等）後，選擇通關口岸及日期。

點選「我要預約」後，即可選擇抵港口岸。福田、深圳灣、文錦渡、大橋口岸珠港通道4個口岸均可選擇，前3個口岸的每日預約出境人數上限為5萬，如果預約成功，用戶將獲發「預約確認單」，確認單附有二維碼。截至昨晚8時半，通關當日（1月8日）總預約人數約為5700，佔每日限額11%，其餘已開放預約的日期剩餘名額亦充足。

從事旅遊（機票、簽證）業務8年的內地資深從業者金晨表示，赴港旅遊簽注下周日恢復辦理，這兩日諮詢香港機票和簽注的人非常少；而辦理港澳通行證和簽注需要7至10個工作日，預計兩周後預約人數將回升。

（新冠疫情）