跨境童家長冀開羅湖口岸、快測代核酸

原居深圳羅湖口岸附近的秀雲，正讀中二的兒子自幼稚園起便跨境上學。她稱，疫情期間兒子在內地家中上網課困難重重，「網絡不行、國內又有很多網頁打不開」。因感到兒子學業大受影響，2021年初決定兩母子搬來香港，讓兒子可以繼續上面授課，沒想到一住便是兩年，其間兒子和身在深圳的丈夫只能透過視像電話溝通，有些疏離。通關在即，秀雲稱是否立即回家還待觀望，指最方便的羅湖口岸未開放、內地核酸檢測亦不及香港方便，冀港府對跨境學童放寬有關安排，以快測取代。

香港國際社會服務社於去年12月29日至今年1月3日，以網上問卷訪問1013個跨境家庭，逾九成表示通關後會讓子女恢復跨境上學，逾七成表示需換領或補領證件。

指校巴司機多轉行

團體籲政府助招聘

項目主任李智鴻表示，接獲不少有關證件過期的查詢，建議當局為跨境家庭提供特別辦理安排。機構又指出，原先負責接載跨境學童的校巴司機、保母等大多已轉行，呼籲政府支援業界，協助招募足夠跨境司機。

（新冠疫情）