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34萬人已預約北上 過年前夕最搶手

【明報專訊】本港與內地明日通關，前晚起開放網上預約未來8周4個陸路口岸北上配額，截至昨晚6時已逾34萬人網上預約往內地，通關首天名額未爆滿，農曆新年前較多人北上，例如深圳灣口岸和港珠澳大橋的年廿八（19日）至年廿九（20日）全日配額均已爆滿。

跨境巴設「一條龍」包車票檢測

港人若經陸路口岸赴內地，即深圳灣、港珠澳大橋（珠海）、文錦渡和落馬洲支線，須網上預約。政府預約平台顯示，截至昨晚6時，通關當日深圳灣口岸早上和港珠澳大橋（珠海）口岸下午時段爆滿，其餘口岸和時段仍有名額。農曆新年前的配額十分搶手，其中深圳灣口岸由年廿七至年廿九（18至20日）的下午配額、年廿八至年三十（19至21日）早上配額已滿；港珠澳大橋（珠海）口岸年廿六至年廿九（17至20日）下午配額爆滿，當中年廿八至年廿九全日配額已滿。

跨境巴方面， 港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的網上預約系統顯示，通關當日往返本港和珠海的金巴未爆滿，多個時段均有逾百個購票名額。永東直通巴士下周日起亦恢復本港市區往返深圳灣口岸的班車，並增設「一條龍服務」，往深圳灣單程車票及即日出檢酸檢測報告盛惠199元。

直通巴稱銷情佳 惟受限配額

本身是深港榮利直通巴副總經理的港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，過關當日起恢復由太子前往深圳灣口岸的直通巴，當日早上首兩班銷情不錯，昨日剛開賣已近一半入座率，下午班次暫時較少人買。他說銷情受限於口岸入境配額，並相信目前市民仍需時計劃行程。

航班方面，央視網報道，截至本月5日中國民用航空局已批復春運期間港澳台航線客運航班計劃13,230班，涉及186條航線、47個內地通航點，28間航空公司每周安排2331班客運航班。報道稱，本月8至31日期間上海浦東機場港澳台地區每日平均有30班航班，其中香港航線每日平均有10班。

（新冠疫情）

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