擬過關者湧驗核酸 上水檢測站等句鐘

醫衛局：檢測預約名額充足

家住上水的王女士計劃明日中午過關，因已一年多未返內地，十分掛念老家的父母，遺憾去年農曆新年未能回家，故當政府宣布周四下午6時開始接受預約登記返內地名額，便拿着手機爭首日通關名額。同樣住上水的黃女士則登記下周二（10日）的通關名額，稱年紀大不懂如何網上預約檢測，故預先到檢測站查詢。她稱已3年未返內地，丈夫及兒子均在內地，今次請了半個月假希望過個團圓年，「這3年我自己一個人（在香港）很辛苦，只能透過視像看他們」。

上水單車匯合中心檢測站昨午自費核酸檢測一度要排隊達1小時，該站自費核酸登記處設有預約及未預約隊伍，另設免費檢測的登記位。下午約4時起，未預約人龍一度達27人，預約及免費隊伍則維持個位人數。

免費檢測隊伍個位人數

不少排隊市民抱怨等候時間過長，因探病而須核酸證明的莫女士表示排了將近一個小時才接近龍頭。亦有市民準備登記資料時被告知僅收取現金，不滿道「我排了一個鐘，你們才告訴我只收現金」，最後唯有使用銀行卡支付檢測費用。記者詢問工作人員會否考慮為準備過關而驗核酸的市民設立單獨登記隊伍，一工作人員稱排隊安排與往日相同，又說昨日是有較多人因準備過關來排隊做核酸，未來會關注人流情况。

除北區外，本報記者亦到其他區檢測站了解。昨日入夜後，在旺角麥花臣遊樂場籃球場的檢測站，市民大約排20多分鐘。北角汽車渡輪遊樂場驗測站則約有20餘人排隊。

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