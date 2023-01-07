東鐵加密迎開關 未涵早上繁忙時間 議員憂9卡車迫爆 港鐵：早晨搭車跨境客少

東鐵線2021年2月起轉用9卡列車及新信號系統，政府去年6月於立法會回應質詢時稱，東鐵線繁忙時段最密可2.7分鐘一班車，而9卡車載客量約為2845人，較以往12卡3750人少約24%。

陳恒鑌：羅湖開通後難負荷

多名立法會議員昨在港台《千禧年代》被問到通關後東鐵線承載力問題。民建聯陳恒鑌認為，內地仍有疫情，相信大家不會一窩蜂返內地，關口可應付，但日後開通羅湖口岸，該口岸疫前每日有10萬至20萬人，憂屆時東鐵線難負荷。香港新方向張欣宇稱，落馬洲口岸以往每日有10萬人流，認為通關後上水至落馬洲站4至8分鐘一班車尚足夠，但人潮會繼續往金鐘方向到市區，港鐵應繼續加密其他車站往落馬洲班次，上水至金鐘只在平日早上9時半非繁忙時間加班不合理，應繁忙時間也加班。

下周公布高鐵詳情

通關後，上水至落馬洲平日早上9時半至晚上8時每4至8分鐘一班車，早上9時半前則10至14分鐘一班；平日上水至金鐘亦只在早上9時半後加密班次。本報昨向港鐵查詢會否9時半前也加班，港鐵口頭回覆稱，未加班是考慮到跨境遊客與本港市民出行模式不同，在早上繁忙時段較少同時乘搭列車，現時加密班次時段包括傍晚繁忙時段。港鐵又稱，下周會公布高鐵復運詳情，復運時高鐵可往廣州東站，會適時公布以往由紅磡往廣州、疫下一直停運的城際直通車安排。

跨境巴只往深圳 業界：增配額方增點

除了鐵路，不少市民亦會選乘提供本港市區至內地城市「點到點」服務、經深圳灣口岸的跨境直通巴士。直通巴現已開始售票，港粵直通巴士協會秘書長張劍平昨向本報稱，大部分公司的跨境巴現只接駁到深圳灣口岸或深圳市區，未提供往其他內地城市的長途服務，因深圳灣口岸有通關配額，市民要先約到配額才買票，每日僅1萬個太少，公司難預計每日有多少需求及往哪些城市，預料深圳灣口岸配額加至3萬至4萬，各公司才會陸續恢復跨境。

另外，政府昨公布，通關日起取消跨境貨車司機在內地及香港口岸的落地檢測及預約申報入境作業的要求，但仍須48小時內核酸陰性才可入境內地。

明報記者

（新冠疫情）