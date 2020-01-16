HKTVmall商戶必理痛貴4倍 消委籲勿趁火打劫

HKTVmall：強烈建議商戶勿不合理價售貨

HKTVmall回覆稱，目前與逾6200間商戶和供應商合作，其中約三成產品屬「直接商品銷售」，會向供應商購買存貨，不會以高於官方零售價發售；其餘七成產品屬「特許銷售」，與第三方商戶合作於平台開設網店，商戶可自由定價。HKTVmall稱將「強烈建議」商戶勿以高於市價或不合理價格出售商品，並正檢視情况，若有需要會將相關產品下架。

本報發現，HKTVmall內一間主要售賣寵物用品的商店以350元發售「必理痛特效止痛藥20粒」，較缺貨商店售70.2至75元高近4倍，「必理痛傷風感冒丸20粒」則售310元，較缺貨商店售70.9至88.8元高兩至三倍。

屈臣氏網一度恢復供應 數分鐘搶光

屈臣氏網站昨午5時許一度顯示部分必理痛退燒藥恢復供應，惟數分鐘內遭搶購一空。本報記者嘗試購買一款「必理痛特強傷風感冒丸24粒」失敗，按鈕空轉後改為顯示「缺貨」，並顯示「剛剛有840人在瀏覽此商品」。萬寧網站則顯示除經痛配方外，必理痛其餘相關產品仍然缺貨。

黃鳳嫺接受本報查詢時稱，在聖誕節前後已派員巡視數十間藥房和超市等，發現個別品牌退燒藥缺貨，惟成分相同的替代品仍有貨，亦未見明顯抬價情况。她關注通關後搶購情况會否加劇，明日將派員巡視，呼籲業界切勿趁火打劫，並提醒市民應理性消費，有需要才買退燒藥。

崔俊明倡短期管售價 林哲玄倡標建議零售價

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，可透過《預防及控制疾病條例》短期立法規管退燒藥買賣，除限購量外，亦可規管售價；但他反對長期規管價格，建議政府制定備案，有需要時可立即尋求內地藥廠協助加大產量。

立法會醫衛界議員林哲玄認為，本港常見藥物一直在坊間售價差異大，而政府致力發展基層醫療，日後若要建立社區藥房網絡，必須處理上述問題。他認為難立法規定價格，建議修例要求藥廠在藥盒標明「建議零售價」，讓市民得知零售店有否抬價。

海關副關長陳子達昨稱，旅客攜帶退燒藥或處方藥物出入境須出示許可證，攜帶合理自用數量則可豁免。被問到何謂合理數量，他稱數盒仍算合理，如發現「成個篋全部都係止痛藥」將會執法。

另外，警方昨在將軍澳拘捕一名33歲女派送員，涉與至少8宗抗疫物資包「調包」案有關，案件暫列偷竊。警方早前接獲一名染疫女子報案，稱發現其獲發的抗疫包欠缺一盒藥物和探熱針，經閉路電視發現被捕派送員於周一（2日）在其門外掛上防疫包拍照，隨後換上另一個抗疫包。

明報記者 張逸羲

（新冠疫情）