官員私醫開會講指引 政府新冠藥先予港人 非港人盡量開自購藥

【明報專訊】香港與內地明日通關，本港衛生部門昨午與私家醫生開會講解有關向非符合資格人士處方藥物的程序及收費詳細指引，建議私家醫生應先將政府免費提供的新冠特效藥處方予港人，向非港人則盡量處方醫生自行向藥廠購得的藥物，倘派政府藥予非港人要登記其身分文件。衛生署另發信呼籲私營醫療業界為新冠患者提供服務，可在通風良好的環境治理新冠患者，毋須一定使用隔離病房，以減少公營醫療系統壓力。
本港昨新增19,722宗新冠陽性個案，其中19,527宗屬本地個案。衛生防護中心昨向私營醫療界別發信，提到近日每日新增約兩萬宗新冠陽性個案，預期水平將維持一段時間。中心鼓勵業界向新冠患者提供門診、住院或遠程醫療服務，以減公營醫療系統負擔。中心又提醒，私營醫療機構可在通風良好的環境治理新冠患者，毋須一定使用隔離病房，做法與處理其他呼吸系統感染病人相若。
開藥給非港人須登記身分
據了解，衛生署、醫管局昨與有登記醫健通的私家醫生舉行網上會議，向業界講解應如何訂購及使用經港府訂購的新冠口服藥，如派發給非港人新冠患者，須登記其身分文件。與會的家庭醫生林永和稱，政府在會上表示估計有足夠新冠口服藥應付需求，惟有關部門預期通關後將有較多非香港居民求醫，故先開會理順派藥指引。
除經政府取得口服藥，私家醫生可直接向藥廠買藥。林永和稱，港府昨在會上建議私家醫生日後先將政府藥物處方予港人，並向非港人盡量處方自行向藥廠購得的藥物。被問到如何預防非港人買藥炒賣，林說自己一向只向有隔離令的患者處方相關藥物，做法已可避免有人買藥「看門口」或炒賣。
崔俊明：防代親友買藥 靠醫生操守
香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，據他了解兩款新冠口服藥最快本月中才能供應私家醫院和診所，其中輝瑞口服藥成本價約6700元，默沙東則約6500元。他相信通關後必然有內地人到私家診所為親友買藥，認為需靠醫生保持操守，只向經診斷的患者處方，並提醒兩款口服藥均有不適合的服用者，例如輝瑞藥與不少藥物相冲，不建議未經醫生處方而服用。
崔又說，現時藥廠只可向3類機構售賣兩款口服藥，分別是醫管局、私家醫院和私家診所，一般藥房無法購買，如市民發現藥房有售，很大可能是水貨、假貨或不明來歷。
北角藥房涉售未註冊新冠藥 男子被捕
本報日前報道有藥房出售未經註冊的新冠口服藥，衛生署隨後表示將加強巡查監管。署方昨公布一名41歲男子涉嫌非法售賣未經註冊新冠口服藥被捕，有關部門昨在北角某藥房發現涉事男子售賣名為「Primovir」的口服藥。衛生署發言人重申本港現時只有默沙東的Molnupiravir及輝瑞的Paxlovid獲准註冊用作治療新冠，兩款藥只可經公私營醫療機構及醫生供應。