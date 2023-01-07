官員私醫開會講指引 政府新冠藥先予港人 非港人盡量開自購藥

本港昨新增19,722宗新冠陽性個案，其中19,527宗屬本地個案。衛生防護中心昨向私營醫療界別發信，提到近日每日新增約兩萬宗新冠陽性個案，預期水平將維持一段時間。中心鼓勵業界向新冠患者提供門診、住院或遠程醫療服務，以減公營醫療系統負擔。中心又提醒，私營醫療機構可在通風良好的環境治理新冠患者，毋須一定使用隔離病房，做法與處理其他呼吸系統感染病人相若。

開藥給非港人須登記身分

據了解，衛生署、醫管局昨與有登記醫健通的私家醫生舉行網上會議，向業界講解應如何訂購及使用經港府訂購的新冠口服藥，如派發給非港人新冠患者，須登記其身分文件。與會的家庭醫生林永和稱，政府在會上表示估計有足夠新冠口服藥應付需求，惟有關部門預期通關後將有較多非香港居民求醫，故先開會理順派藥指引。

除經政府取得口服藥，私家醫生可直接向藥廠買藥。林永和稱，港府昨在會上建議私家醫生日後先將政府藥物處方予港人，並向非港人盡量處方自行向藥廠購得的藥物。被問到如何預防非港人買藥炒賣，林說自己一向只向有隔離令的患者處方相關藥物，做法已可避免有人買藥「看門口」或炒賣。

崔俊明：防代親友買藥 靠醫生操守

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，據他了解兩款新冠口服藥最快本月中才能供應私家醫院和診所，其中輝瑞口服藥成本價約6700元，默沙東則約6500元。他相信通關後必然有內地人到私家診所為親友買藥，認為需靠醫生保持操守，只向經診斷的患者處方，並提醒兩款口服藥均有不適合的服用者，例如輝瑞藥與不少藥物相冲，不建議未經醫生處方而服用。

崔又說，現時藥廠只可向3類機構售賣兩款口服藥，分別是醫管局、私家醫院和私家診所，一般藥房無法購買，如市民發現藥房有售，很大可能是水貨、假貨或不明來歷。

北角藥房涉售未註冊新冠藥 男子被捕

本報日前報道有藥房出售未經註冊的新冠口服藥，衛生署隨後表示將加強巡查監管。署方昨公布一名41歲男子涉嫌非法售賣未經註冊新冠口服藥被捕，有關部門昨在北角某藥房發現涉事男子售賣名為「Primovir」的口服藥。衛生署發言人重申本港現時只有默沙東的Molnupiravir及輝瑞的Paxlovid獲准註冊用作治療新冠，兩款藥只可經公私營醫療機構及醫生供應。

（新冠疫情）