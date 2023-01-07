復星代內地人預約到港打二價疫苗 昨起向私醫供針 醫療機構每劑收1400至近3000

明報記者 何珮瑚

復星：赴港接種成防疫新選擇

京東美團阿里等平台可預約

上海復星醫藥昨發新聞稿表示，隨着內地與香港「逐步有序全面恢復往來」，赴港接種復必泰將成「民眾防疫新選擇」，並宣布昨已開始為本港私營醫療體系提供復必泰二價疫苗，旗下復星健康平台同日開啟赴港接種預約， 另與「京東健康」、「美團」及「阿里健康」等平台陸續展開合作，用戶可透過上述平台預約。

據復星健康的微信平台，預約打二價復必泰收費299元人民幣，不包括疫苗本身費用。

本報記者昨經不同網頁、以顧客身分致電多間醫療機構查詢自費接種二價疫苗服務，每針收費1400元至近3000元不等，例如「新都醫療」二價針收1400元，最早可預約打針日期為本月16日。「德信醫療」負責接聽熱線的員工稱，旗下有中心昨已開始收費為非港人接種二價疫苗，每人收費2800元，三人同行每人2000元，六人同行每人1500元。

復星預約費299元人幣 小紅書有中介推銷

記者隨後到德信醫療的醫療中心表明身分查詢，有自稱負責行政工作的職員回應稱，昨已收到首批約100針復必泰二價疫苗，同日為少於10名內地人接種，而近日平均每日收到約百個查詢。至於預約是否熱烈，該職員只稱估計可用盡首批疫苗，將按實際情况考慮會否加購。

另外，內地社交平台「小紅書」亦有中介表示可提供預約赴港打針服務。對方向記者表示最快可於本月16日打針，收費約1700元，不另收中介費。

崔俊明：與政府「兩條隊」毋憂爭針

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，復星向私營機構提供的二價疫苗不會影響政府供應，市民毋須擔心日後未能透過政府接種計劃免費打針。他稱由於內地目前仍未有mRNA疫苗提供，估計二價疫苗自費接種會很受歡迎，亦相信如疫苗廠提供幼兒和兒童配方的原始疫苗，亦會有內地人帶同子女來港打針。

根據政府疫苗接種計劃網頁，截至昨晚8時，累計有29.5萬人次透過計劃接種二價復必泰，其中昨單日有14,310人接種。

（新冠疫情）

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