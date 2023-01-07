港聞

港聞二

談「搶企業」 李家超：考慮支援員工教育醫療需要

【明報專訊】新一份施政報告提出搶人才、搶企業，包括成立「引進重點企業辦公室」，特首李家超接受香港國際財經台訪問時表示，對重點企業有度身訂做計劃，不止是成立辦公室來吸引人才和企業，將推出特別計劃，包括考慮提供工作津貼、稅務優惠、提供土地，支援其員工的教育和醫療等日常需要。

李家超說，要確保香港競爭力和對手看齊，又歸功施政報告是團隊合作成果，非常幸運團隊與他分享共同的管治信念，因此有很強信心會達成所承諾的，甚至可能更多。

另外，香港電腦學會、香港科技創新聯盟等8個本地科創組織，昨在會展合辦「香港創科藍圖宣講及交流會」，逾300名業界人士出席。創新科技及工業局長孫東表示，香港面對一方面在搶人才，一方面人才卻在走，「這就不行」，認為在大方向上要把創科圈搞好，讓他們認為在港有用武之地，同時需有短期措施挽留人才，包括支援本地畢業生就業等。

孫又指，過去10年本港數間高校培養的內地生近27萬人，但大部分「都回去了」，未有留港。

孫東：盼安排國家太空人訪港

有業界人士問及，新一份創科藍圖著重引入龍頭企業，或會進一步窒礙本地中小企業發展，孫東回應稱，龍頭企業能帶動整體生態圈及產業鏈，相信不會阻礙中小企業發展。孫東致辭時表示，元旦期間有國家機構與他通電話，稱內地可將航天科技產品運往香港作恆常展覽，又稱這些年不少國家太空人「上天了」，但近年都無來過香港，希望通關後安排他們訪港。

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