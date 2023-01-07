4700客戶資料泄財務公司 電盈兩職員認收賄

獲酬1.3萬 首被告稱財困

昨日認罪的首被告為PCCW Services Limited收費電視部前小組組長劉成殷（36歲），以及第三被告、直銷部前銷售主任簡紹基（38歲）。同案的收費電視部前初級市場推廣主任賴思廷（29歲）早前認罪，判囚3個月。

辯方求情時指出，首被告當時陷入財困，向他人兜售個人資料，予財務公司推銷債務之用，事後感到自責；第三被告2019年曾獲廉署無條件釋放，逾3年後被落案起訴，需承受心理打擊。

案情指出，首被告和第三被告任職電訊盈科時，分別獲發桌上電腦和iPad，可以登入保存客戶個人資料的電腦系統。PCCW內部調查發現，首被告未經上司授權下，以電腦閱覽和搜尋客戶資料，事後向名為「Jacky」和「Kong」的人披露資料，獲取共1.3萬元報酬。第三被告則按首被告要求搜尋客戶資料，獲2000元報酬。

【案件編號：WKCC 3169/22】