陳茂波：樓市「少許回暖」 不會有大跌風險

【明報專訊】香港及內地明日起恢復免檢疫通關，財政司長陳茂波昨日出席香港中華總商會的論壇時表示，通關增強本地消費及投資信心，雖不會期望立即回到新冠疫情前的旅客量，但內地旅客會陸續來港，對旅遊、消費、零售、餐飲均有幫助。樓市方面，陳茂波稱美國加息周期未完，樓市短期仍可能有壓力，但近期樓市有少許回暖迹象，經過政府檢視各種因素後，認為本港樓市不會有大跌風險，只要短期調整不影響社會穩定及金融安全就無大問題，應讓市場自行調節。
料經濟正增長 通脹稍超去年
陳茂波預計今年本港經濟將回復正增長，通脹較去年高一些，確實數字將一併於2月財政預算案公布。政府財政狀况方面，陳稱受到經濟環境影響，本財政年度政府難免會有1000多億元赤字，受賣地及印花稅收入萎縮影響，疫情下的開支亦較大。他說，政府財政儲備仍有約8000億元，認為財政相對健康，總體而言可負擔。
本港過去數年流失17萬勞動人口，計及3萬名退休人士返回就業市場，淨流失勞動力約14萬人。陳茂波指，當中六成多是中上技術管理人員，「他們因為不同原因而離開的，願意回來的話，我們非常歡迎」。
中總會長蔡冠深說，內地及香港逐步放寬防疫措施及恢復通關，對今年本港經濟復蘇有十分關鍵的作用。
亞洲金融論壇復實體舉行
逾200商界代表來港
另外，貿發局將於本月11至12日以實體形式復辦亞洲金融論壇，稱暫獲17個內地及海外商貿團、共逾200名商界代表確認來港。今屆論壇主題為「推進轉型：創效．共融．創新」，將舉辦逾40場不同形式的討論環節及工作坊，探討環球財金經貿及可持續發展等議題。