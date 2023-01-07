陳茂波：樓市「少許回暖」 不會有大跌風險

料經濟正增長 通脹稍超去年

陳茂波預計今年本港經濟將回復正增長，通脹較去年高一些，確實數字將一併於2月財政預算案公布。政府財政狀况方面，陳稱受到經濟環境影響，本財政年度政府難免會有1000多億元赤字，受賣地及印花稅收入萎縮影響，疫情下的開支亦較大。他說，政府財政儲備仍有約8000億元，認為財政相對健康，總體而言可負擔。

本港過去數年流失17萬勞動人口，計及3萬名退休人士返回就業市場，淨流失勞動力約14萬人。陳茂波指，當中六成多是中上技術管理人員，「他們因為不同原因而離開的，願意回來的話，我們非常歡迎」。

中總會長蔡冠深說，內地及香港逐步放寬防疫措施及恢復通關，對今年本港經濟復蘇有十分關鍵的作用。

亞洲金融論壇復實體舉行

逾200商界代表來港

另外，貿發局將於本月11至12日以實體形式復辦亞洲金融論壇，稱暫獲17個內地及海外商貿團、共逾200名商界代表確認來港。今屆論壇主題為「推進轉型：創效．共融．創新」，將舉辦逾40場不同形式的討論環節及工作坊，探討環球財金經貿及可持續發展等議題。