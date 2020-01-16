警：鍾沛權稱「我係總編，唔關其他人事」 控方指離任後開WhatsApp群組「Stand」 續提編採方向

國安處偵緝警員陳漢傑（音譯）供稱，2021年12月29日早上6時，他上門拘捕鍾沛權，並記錄鍾在警誡下承認是「立場新聞」總編輯，同袍則負責搜屋。警方應鍾的要求，容許他先刷牙梳洗，近7時帶鍾到九龍城警署。鍾在律師陪同下，下午1時許在西九龍總部進行警誡錄影會面，其間陳向他展示立場母公司文件、WhatsApp紀錄、涉案立場文章作查問。

控方早前在開案陳辭指出，警方檢取鍾沛權手機內的WhatsApp對話紀錄，反映鍾與林紹桐實際參與立場新聞的編採方向及刊發內容，參與程度高，推論兩人知悉發布的刊物「具煽動成分」。

指林紹桐「匯報請人事宜」

曾因報道收梁振英律師信

國安處偵緝警員劉家倫（音譯）在去年1月10日至3月，製作對話紀錄騰本，控方昨於庭上核對內容，包括鍾沛權與林紹桐的對話紀錄。控方形容林向鍾「匯報請人事宜」，兩人亦討論新聘攝影記者的薪金、經驗，另商討人手編制等事務；前年10月，林紹桐發出立場新聞有關潘朵拉泄密文件指前特首梁振英「秘密賣股」的報道，並稱收到「梁振英律師信」。

鍾沛權2021年10月底辭任總編輯，由林紹桐署任，控方在開案陳辭主張鍾辭任後，繼續參與立場新聞的編採決定。昨日庭上讀出的WhatsApp紀錄顯示，鍾在離任後的2021年12月15日開設群組「Stand」，成員包括鍾、林紹桐及時任副總編梁俊勤，鍾在群組提出編採方向，包括於12月15日發出連結，附上信息「問轉載加約訪」，林紹桐回應「我找Kris幫手約約」。

談報道內容 曾提「約訪」

同年12月17日，鍾沛權在該群組發出一篇報道中大醫學院前副教授許金山在死因庭作供的立場文章，詢問為何內文不提許金山背景，林紹桐解釋是因庭上沒向陪審員提及許的背景，鍾回覆「ok」手勢貼圖後，林稱「題是有啲差，我稍後再執執」。鍾沛權同日發信息稱游泳運動員何詩蓓奪金，林回應「同事出咗」，又稱網媒「『體路』早前通知，有中間人關心，我哋暫不轉載他們的文章」。

庭上續引述，鍾沛權同年12月22日發布一條立場文章的連結，劉家倫供稱他去年嘗試瀏覽該連結但不果，遂以文章標題搜尋，從網站「聞庫」找到一篇標題相同的文章，但他不清楚網站由誰成立、是否保留所有立場文章。審訊下周一（9日）續，將播放鍾與警方的警誡錄影會面紀錄。

【案件編號：DCCC 165/22】

（立場新聞案）