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2023年1月7日星期六
港聞二
復星代內地人預約到港打二價疫苗 昨起向私醫供針 醫療機構每劑收1400至近3000
官員私醫開會講指引 政府新冠藥先予港人 非港人盡量開自購藥
HKTVmall商戶必理痛貴4倍 消委籲勿趁火打劫
東鐵加密迎開關 未涵早上繁忙時間 議員憂9卡車迫爆 港鐵：早晨搭車跨境客少
擬過關者湧驗核酸 上水檢測站等句鐘
34萬人已預約北上 過年前夕最搶手
自費檢測結果推電子版 過關可用
開賣半小時 金光飛航系統故障
跨境童家長冀開羅湖口岸、快測代核酸
陸路南下預約系統開通 半日6000人
青沙下月推「不停車繳費」 收費亭全拆 車主需裝「繳費貼」 當局：申請後5工作天內收到
疑風火輪電池起火 15歲女困屋亡 事發清晨家人陷昏迷 專家籲充電勿過夜
遭嗆醒開窗即湧煙 居民急換衫逃生
腳踢膝撞1歲童 童樂居員工囚9月 官：說成玩耍自欺欺人 毫無悔意
11歲女跑過馬路捱撞命危
警：鍾沛權稱「我係總編，唔關其他人事」 控方指離任後開WhatsApp群組「Stand」 續提編採方向
陳茂波：樓市「少許回暖」 不會有大跌風險
轉發「羊村」連結 青年控煽動還押
4700客戶資料泄財務公司 電盈兩職員認收賄
談「搶企業」 李家超：考慮支援員工教育醫療需要
解放軍輪換 5艦駛維港
地盤管工涉一晚五度性侵分居妻 事主指被告稱「一日未簽紙離婚 一日係我老婆」
官指悔意表面 青年非禮胞妹囚24月
商人涉非禮女傭獲撤控 事主入稟索償28萬
涉騙收藏家買5.8億倫敦金 3人保釋被拒
博愛前主席涉倫敦金騙案控洗黑錢
內地漢無藍碼被拒賽索償22億 高院藏刀被捕
尊子漫畫
【Emily】1月1日生效 1月6日公布 霍啟剛任藝發局主席 接替王英偉
【Emily】幼園中華文化活動津貼 每校最多8萬
【Emily】狄志遠見日本總領事 盼社福界組團赴日考察
【Emily】黃俊碩生日 陳永光「送禮」把脈
【Emily】下周Web3峰會 吳傑莊有份牽頭
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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