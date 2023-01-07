涉騙收藏家買5.8億倫敦金 3人保釋被拒

收藏家葛師科曾民事索償

民事案兩被告須賠1.96億

2男1女被告依次為龔皓賢（36歲，銷售員）、施鴻儒（55歲，無業，持雙程證）及周杏薇（49歲，無業），施及周為夫婦關係。

龔被控一項串謀詐騙罪，指他於2016年5月至2018年10月20日，在香港與馮建成、馮聖嘉、林萬璋及其他不知名者，訛稱葛師科提供的資金將用作投資本地倫敦金或貴金屬，又指帳戶正虧損需要更多資金維持運作，以及需要更多資金確保潛在投資者接管葛師科的投資，從而誘使葛師科向匯彰環球集團有限公司及其他指定銀行賬戶支付合共5.775億港元。

龔另涉1項洗黑錢罪，涉款60萬元；施及周共同被控6項洗黑錢，涉款4200萬元。周另涉兩項洗黑錢，涉款合共1.5億元。據了解，除了葛師科外，本案另涉兩至3名受害人。

翻查資料，警方自2018年搗破本港史上最大宗倫敦金騙案，葛師科為其中一名受害人。葛自2019年起數次入稟高院追討損失，控告至少12人及6間公司。高院早前裁定民事案其中兩名被告須向葛賠償約1.96億元及支付約16萬元訟費。

【案件編號：ESCC 35/23】