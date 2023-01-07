港聞

港聞二

涉騙收藏家買5.8億倫敦金 3人保釋被拒

【明報專訊】收藏家葛師科疑墮倫敦金騙案，4年前入稟高等法院向十數人及公司提出民事訴訟，追討逾3億元及抵押的古董珍藏。警方日前落案控告3人，其中一男子被控串謀欺詐葛師科5.8億元及洗黑錢，另兩人被控合共8項洗黑錢罪名，涉款1.9億元。案件昨在東區裁判法院提堂，各人暫時毋須答辯，還押至4月3日再訊以待控方準備文件，案件預計會在高等法院處理。

收藏家葛師科曾民事索償

民事案兩被告須賠1.96億

2男1女被告依次為龔皓賢（36歲，銷售員）、施鴻儒（55歲，無業，持雙程證）及周杏薇（49歲，無業），施及周為夫婦關係。

龔被控一項串謀詐騙罪，指他於2016年5月至2018年10月20日，在香港與馮建成、馮聖嘉、林萬璋及其他不知名者，訛稱葛師科提供的資金將用作投資本地倫敦金或貴金屬，又指帳戶正虧損需要更多資金維持運作，以及需要更多資金確保潛在投資者接管葛師科的投資，從而誘使葛師科向匯彰環球集團有限公司及其他指定銀行賬戶支付合共5.775億港元。

龔另涉1項洗黑錢罪，涉款60萬元；施及周共同被控6項洗黑錢，涉款4200萬元。周另涉兩項洗黑錢，涉款合共1.5億元。據了解，除了葛師科外，本案另涉兩至3名受害人。

翻查資料，警方自2018年搗破本港史上最大宗倫敦金騙案，葛師科為其中一名受害人。葛自2019年起數次入稟高院追討損失，控告至少12人及6間公司。高院早前裁定民事案其中兩名被告須向葛賠償約1.96億元及支付約16萬元訟費。

【案件編號：ESCC 35/23】

相關字詞﹕東區裁判法院 洗黑錢 串謀欺詐罪 倫敦金 葛師科

上 / 下一篇新聞

復星代內地人預約到港打二價疫苗 昨起向私醫供針 醫療機構每劑收1400至近3000
復星代內地人預約到港打二價疫苗 昨起向私醫供針 醫療機構每劑收1400至近3000
官員私醫開會講指引 政府新冠藥先予港人 非港人盡量開自購藥
官員私醫開會講指引 政府新冠藥先予港人 非港人盡量開自購藥
HKTVmall商戶必理痛貴4倍 消委籲勿趁火打劫
HKTVmall商戶必理痛貴4倍 消委籲勿趁火打劫
東鐵加密迎開關 未涵早上繁忙時間 議員憂9卡車迫爆 港鐵：早晨搭車跨境客少
東鐵加密迎開關 未涵早上繁忙時間 議員憂9卡車迫爆 港鐵：早晨搭車跨境客少
擬過關者湧驗核酸 上水檢測站等句鐘
擬過關者湧驗核酸 上水檢測站等句鐘
34萬人已預約北上 過年前夕最搶手
34萬人已預約北上 過年前夕最搶手
自費檢測結果推電子版 過關可用
自費檢測結果推電子版 過關可用
開賣半小時 金光飛航系統故障
開賣半小時 金光飛航系統故障
跨境童家長冀開羅湖口岸、快測代核酸
跨境童家長冀開羅湖口岸、快測代核酸
陸路南下預約系統開通 半日6000人
陸路南下預約系統開通 半日6000人
青沙下月推「不停車繳費」 收費亭全拆 車主需裝「繳費貼」 當局：申請後5工作天內收到
青沙下月推「不停車繳費」 收費亭全拆 車主需裝「繳費貼」 當局：申請後5工作天內收到
疑風火輪電池起火 15歲女困屋亡 事發清晨家人陷昏迷 專家籲充電勿過夜
疑風火輪電池起火 15歲女困屋亡 事發清晨家人陷昏迷 專家籲充電勿過夜
遭嗆醒開窗即湧煙 居民急換衫逃生
遭嗆醒開窗即湧煙 居民急換衫逃生
腳踢膝撞1歲童 童樂居員工囚9月 官：說成玩耍自欺欺人 毫無悔意
腳踢膝撞1歲童 童樂居員工囚9月 官：說成玩耍自欺欺人 毫無悔意
11歲女跑過馬路捱撞命危
11歲女跑過馬路捱撞命危
警：鍾沛權稱「我係總編，唔關其他人事」 控方指離任後開WhatsApp群組「Stand」 續提編採方向
警：鍾沛權稱「我係總編，唔關其他人事」 控方指離任後開WhatsApp群組「Stand」 續提編採方向
陳茂波：樓市「少許回暖」 不會有大跌風險
陳茂波：樓市「少許回暖」 不會有大跌風險
轉發「羊村」連結 青年控煽動還押
轉發「羊村」連結 青年控煽動還押
4700客戶資料泄財務公司 電盈兩職員認收賄
4700客戶資料泄財務公司 電盈兩職員認收賄
談「搶企業」 李家超：考慮支援員工教育醫療需要
談「搶企業」 李家超：考慮支援員工教育醫療需要
解放軍輪換 5艦駛維港
解放軍輪換 5艦駛維港
地盤管工涉一晚五度性侵分居妻 事主指被告稱「一日未簽紙離婚 一日係我老婆」
地盤管工涉一晚五度性侵分居妻 事主指被告稱「一日未簽紙離婚 一日係我老婆」
官指悔意表面 青年非禮胞妹囚24月
官指悔意表面 青年非禮胞妹囚24月
商人涉非禮女傭獲撤控 事主入稟索償28萬
商人涉非禮女傭獲撤控 事主入稟索償28萬
博愛前主席涉倫敦金騙案控洗黑錢
博愛前主席涉倫敦金騙案控洗黑錢
內地漢無藍碼被拒賽索償22億 高院藏刀被捕
內地漢無藍碼被拒賽索償22億 高院藏刀被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】1月1日生效 1月6日公布 霍啟剛任藝發局主席 接替王英偉
【Emily】1月1日生效 1月6日公布 霍啟剛任藝發局主席 接替王英偉
【Emily】幼園中華文化活動津貼 每校最多8萬
【Emily】幼園中華文化活動津貼 每校最多8萬
【Emily】狄志遠見日本總領事 盼社福界組團赴日考察
【Emily】狄志遠見日本總領事 盼社福界組團赴日考察
【Emily】黃俊碩生日 陳永光「送禮」把脈
【Emily】黃俊碩生日 陳永光「送禮」把脈
【Emily】下周Web3峰會 吳傑莊有份牽頭
【Emily】下周Web3峰會 吳傑莊有份牽頭