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港聞二

商人涉非禮女傭獲撤控 事主入稟索償28萬

【明報專訊】商人蕭澤偉涉於住所內兩度非禮外傭，早前被控兩項非禮罪，惟因該菲傭已離港，獲控方撤控。外傭去年12月21日入稟區域法院，指遭蕭澤偉性騷擾，包括將勃起的陽具壓在其臀部，外傭事發時全身發抖，事後需接受心理輔導，亦因而提早終止合約，故要求蕭澤偉賠償逾28.4萬元賠償及書面道歉。

早前撤控 因女傭已離港

入稟狀指，原告為一名菲籍外傭，自2021年1月10日受僱於張莉莎，同年3月10日抵港，與僱主及丈夫蕭澤偉住跑馬地一個單位。同年4月21至22日晚上，只有外傭與蕭澤偉在單位內，其間蕭多次性騷擾原告，包括按摩其肩膀及手臂，擁抱她及摟住她的腰，從後抱起她及拍她的肚子，撫摸她的臉、親吻其頭髮，並嗅她的頭髮和脖子，更將勃起的陽具壓在她的臀部，提出以金錢換取外傭為他按摩及在他面前「做運動」。

原告多次拒絕蕭澤偉的性要求，並要求他停止性騷擾，而蕭當時應知道原告感到遭冒犯、羞辱和威嚇。同月23日，原告因性騷擾提早終止僱傭合約並離開該單位，最終在去年1月26日向平等機會委員會投訴。

原告在入稟狀指，蕭澤偉對她的性騷擾違反《性別歧視條例》，要求法院宣告蕭的行為違法及令他作書面道歉。基於原告事後經常失眠及發噩夢，並因暫時失去工作須回到菲律賓，直至去年8月才獲受聘新工作，要求蕭支付20萬元感情損害補償、74,080元收入損失、10,325元食宿支出及其他懲罰性賠償。

【案件編號：DCEO 1/23】

相關字詞﹕區域法院 外傭 性騷擾 性別歧視條例

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