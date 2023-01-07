官指悔意表面 青年非禮胞妹囚24月

被告PTF（現年24歲，餐廳水吧員工），3項非禮罪指他於2016年11月至2021年7月的約5年間，三度在家中非禮其胞妹X，X案發時10至14歲。

被告指胞妹主動

辯方求情稱，被告無戀童傾向，重犯風險不高，形容本案是悲劇，指兩人父母忙於工作沒發覺子女問題，子女亦不願主動與父母溝通。兩兄妹現已終止不恰當關係，被告亦打算完成服刑後搬離家中。辯方又稱X依賴被告，兩人平時互相傾訴，被告非利用權勢威逼X發生性行為。

法官指出，被告案發時已成年，即使X好奇或對被告提出性要求，被告身為兄長應斷言拒絕，不應有身體接觸；批評被告向感化官聲稱每次性接觸均由X發起，與他承認的案情不符。

法官續稱，本案案情嚴重，被告身為X親兄，不但未盡責任保護妹妹，反而趁機侵犯，行為有違倫常，濫用X的信任，且重複犯案，行為可恥。根據X的創傷報告，X對被告生氣，情緒由憤怒轉為壓抑，性取向轉變厭惡男性，可能要長期接受精神治療，對年輕女孩來說是痛苦的經歷。

【案件編號：DCCC 31/22】