地盤管工涉一晚五度性侵分居妻 事主指被告稱「一日未簽紙離婚 一日係我老婆」

控罪指，被告C.S.C.於2019年9月14日在葵涌4度強姦X（現42歲），以及與X肛交。控方開案陳辭指，被告曾離婚及育有兩名女兒；他於2014年在交友平台結識女售貨員X，二人翌年結婚，被告不時居於X在葵涌的公屋住所。2019年，被告欠債財困致兩人關係轉差，同年7月起發生爭執，被告歸還鎖匙及提出離婚，X表示同意，其後他們沒有聯絡。

事主與男友人度中秋後返家

被告闖寓所 推入屋犯案

當年中秋節即事前一晚，X和男友人K外出至深夜回家，X開門之際，被告突然現身及推她入屋，X意識到被告有所企圖，驚慌哭泣。被告取出高跟鞋和絲襪要求X穿上，並扯破其內褲，用USB電線綁起其雙手，他掌摑X及責罵對方中秋節相約他人。被告在沒使用避孕套下和X性交，X拒絕並叫不要打她、「唔好搞出事」。

被告冒認事主邀男友人開房

接着，被告查看X的手機及與K傳信息，他因K回覆而氣憤，稱不想見X的容貌，於是用衣服掩蓋其面部，虐打X後與她性交兩次，X亦應被告要求口交。被告又冒充X邀請K到酒店開房，K答應令被告憤怒，他用護膚品瓶子插入X陰道，再與X肛交和性交。

事主指案發前一月亦遭性侵

稱念一場夫妻沒有追究

被告疲倦入睡後，X向鄰居求助和報警，警員同日清晨上門，叫醒裸睡的被告及把他拘捕。X被驗出陰道有被告的DNA和精液；她的胸部、手部和大腿有多處瘀傷紅腫。被告在警誡下以粗言稱，「我係有×佢（事主），但係無強姦佢」。

X透過視象系統作供表示，被告於案發前的8月到住所取走物品時性侵X，但她念在一場夫妻沒有追究。被告案發時曾向X喝道「一日未簽紙離婚，一日都係我老婆，幾時有性需要我就會搵你」，X回應「不如你放過我啦……係咪想同我復合？鍾意一個人點會咁㗎？」審訊下周一（9日）續。

【案件編號：HCCC284/20】