腳踢膝撞1歲童 童樂居員工囚9月 官：說成玩耍自欺欺人 毫無悔意

被告稱前輩教勿太關愛 官：不合情理

被告劉露琪（圖）被控2021年12月9日故意襲擊1歲男童AJ。審訊透露，被告疑踢男童的臉、肚和臀部等，並用球擲中其頭部，以膝蓋撞頭部等。童樂居前院長崔惠英早前供稱，沒聽過員工對兒童「粗暴啲」。被告自辯稱，獲資深前輩教導不能對小朋友過分關愛，否則他們會投放太多感情。

裁判官莫子聰首先裁定崔惠英是誠實可靠的證人，表示不認為童樂居員工有粗暴對待幼童的文化，亦不相信這種文化會出現。相反，莫官認為被告供辭無足夠證據支持，且不合情理。莫官表示，假設如被告所說，員工擔心對兒童過分關愛，會使小朋友過度依賴個別員工，只要其他照顧者一樣全心全意關愛小朋友，就不會出現此情况。

莫官續稱，雖然被告過往工作不涉及照顧3歲以下幼童，但她受聘時應知道工作範圍；即使粗暴對待小孩的風氣確實存在，被告亦沒理由容許自己受影響。莫官強調，被告案發時在童樂居工作一年多，應明白不可暴力對待小朋友，故被告辯稱可踢或拉扯幼童，顯然是「一派胡言」。

粗待風氣縱存 沒理由容許自己受影響

本案而言，莫官表示從片段可見，男童AJ遭被告推拉時表現抗拒，曾經抖動身體和大哭，故被告大部分行為均屬故意襲擊。莫官又稱，被告自辯時形容與男童玩耍，說法屬「自欺欺人」，假設被告真的與男童嬉戲，男童亦是被欺凌的一方。故此，莫官拒絕接納被告的供辭，裁定被告罪成，判囚9個月。

童樂居虐兒案累計34名職員被控，其中5人已認罪，分別判囚4周至4個月19周，一人不認罪，上月判囚15個月。

【案件編號：KCCC1887/22】