疑風火輪電池起火 15歲女困屋亡 事發清晨家人陷昏迷 專家籲充電勿過夜

母手面燒傷 發現助燃劑重案接手

昨清晨5時46分，美槐樓26樓一單位起火，火勢猛烈，一度傳出爆炸聲，走廊濃煙密佈，多名住客報警。消防到場動用一條喉及一隊煙帽隊撲救，並協助住客疏散落樓，其間有冷氣機着火飛墜落樓。消防破門入屋，在近大門位置發現燒焦女屍，另發現一名男子昏迷於廁所。女戶主逃出梯間雙手及面部燒傷，救護員將兩人送院，火警約20分鐘後救熄。同層10至63歲3女1男鄰居吸入濃煙不適，同送往威爾斯醫院。

警方事後解封26及27樓以外樓層，起火單位嚴重焚毁，樓層走廊牆身及天花熏黑，天花石屎剝落，電線及燈罩熔毁，上層多個單位外牆熏黑。鑑證科及政府化驗所人員協助蒐證，警方在單位檢走多袋證物，包括一部已燒毁電動單輪車，少女遺體其後由仵工舁送殮房。警方稱事件共疏散約100名住客到安全位置。

起火單位女戶主姓張45歲，燒焦女屍確認為戶主15歲女兒黃皓盈，就讀中三，昏迷廁內姓麥44歲男子為戶主男友。張面部及雙手二級燒傷，麥吸入濃煙昏迷，兩人送院救治後情况嚴重。警方稱3人均持香港身分證，沒家暴紀錄。

消防表示，清晨5時46分接獲火警報告，約4分鐘後到場，火場面積6米乘5米，約20分鐘大致救熄，消防在場發現助燃劑，加上火勢蔓延，相信起火原因有可疑，已派火警調查專隊及調查犬協助調查。事發清晨大多人正熟睡，濃煙密佈，需時疏散住戶。

鄰居未聞吵架救命聲 沒嗅到化學味

居於起火單位斜對面的潘先生稱，事發時火勢猛烈，大門亦起火，女戶主身披毛氈，在單位外拍門大叫「阿盈」，鄰居拉走她不果，女戶主手部燒傷。他事前未有聽到單位有吵架聲音，其間亦沒聽見單位內有人叫救命，但曾聽到一下「嘭」爆炸聲，未有嗅到化學物品氣味。消防約在6至7分鐘後到場並疏散涉事樓層住客。他稱，涉事住戶約兩至三年前搬入，早出晚歸，平日少與街坊交流，但未曾聽見吵架。他偶爾見到女戶主拖行李箱外出，男住客則常帶同代步的「風火輪」外出，15歲死者仍在求學，曾見她帶同學回家，對其離世感可惜，「都未點見識過個世界咁就冇咗，真係可惜咗少少」。他預計起火樓層晚上亦未必解封，惟有先預訂酒店房。

英國機械工程師學會院士盧覺強表示，「風火輪」電池起火引致火警屬常見。他提醒用家要在目測範圍內充電，不建議過夜充電，並定期觸摸「風火輪」表面，一旦出現冒煙、「𤓓味」或燙手情况，代表鋰電池出現問題，應即時停止充電。他稱這類鋰電池壽命約一年，加上部分人在淘寶網購「風火輪」，所謂「一分錢一分貨」，質量未必及歐洲產品高，建議定期更換鋰電池減低意外風險。