六旬父涉兩姦親女 事主：案發前亦兩遭強暴

【明報專訊】在美留學的19歲女子返港避疫期間，疑遭60歲父親在住所兩度強姦，威脅若不就範則拒絕給零用錢，把她「丟回美國」。涉案父親否認兩項強姦罪及一項非禮罪，昨在高院續審。事主X供稱，本案發生前，被告在上海曾強姦她兩次，又要脅不讓她住酒店、不給她機票回港，事主害怕而屈服，她當時和被告爭執並質問對方「對唔對得住媽咪？」、「有無良心？」
代號為L.C.M.B.的被告被控於2020年3月18日至4月間，在香港一村屋內兩次強姦和一次非禮事主X。
X在辯方盤問下稱，被告案發後從台灣購買內褲給她，她覺得猥瑣及構成性騷擾，隨即扔掉並告知母親和女警，但女警錄取口供卻沒記錄。X當時有向社工表達疑惑，惟忘記社工的回應。
辯方引述X的供辭指，案發前、即同年1月初，被告到上海公幹，順道與X旅行。被告晚上在酒店房爬上X的牀、聞她頭髮；X稱曾在美國被叔叔非禮，她下意識推開被告不果。供辭續指，被告威脅X勿反抗，否則不給零用錢和不帶她回港，其後脫去其衣服並首次強姦X，被告無用避孕套；X翌日早上遭被告撫摸後哭泣，晚上再遭被告強姦。
辯方呈照片指父女高興外遊
事主：無一幅相係我自願影
X庭上作供時哽咽，她認為被告會取走其旅遊證件、遺留她一人身無分文在上海；而且事出突然和「恐怖」，X未能反應，故未即時求助。辯方呈上多張照片，質疑X其後和被告觀光表現開心，X澄清遭被告威逼拍照，強調「無一幅相係我自願影」、「無一幅相係發自開心笑出嚟」。審訊今續。