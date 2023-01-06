涉偷酒踢踩店員 巴漢否認謀殺

指六旬事主歧視字眼挑釁

巴裔被告Islam Javed Iqbal為香港居民，案發時27歲。控方開案陳辭指出，事發2019年12月28日晚上9時，閉路電視拍到被告前往元朗擊壤路順發大廈地下的便利店，偷取兩罐啤酒後離開；61歲事主、任職兼職店務助理的鄧忠強隨即追出，近距離跟隨被告。兩名途人目睹事主倒地流血後，被告仍出手毆打事主。

控方稱，救護車當晚近10時將事主送院，至12月31日事主不治；警方認人手續中，兩名途人均認出被告身分。

原否認涉案 後改認施襲

被告被捕後接受警誡，指事件與他無關，否認曾於涉事便利店出現，又稱自己被警員毆打，打算向相關部門投訴。

直至第3次錄影會面，被告推翻早前說法，改稱事主死於意外，他感內疚後悔。被告承認當日飲醉酒，表示偷酒後遭事主追截，事主以粗口指罵，並威脅會「打死他」；自己在挑釁下推了事主一下，腳踢對方額頭並踩其臉。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/21】