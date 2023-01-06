房委推算「下個5年」建屋開支2900億 料未來4年租住房屋帳目赤字 稱另有收入抵消

政府早前預計，今年度起的10個年度，會興建20萬個公營房屋單位。

房委會估算，2023/24年度的建築成本為約284億元，按年度增加61%。房委會昨日解釋，因第五波疫情影響，建築材料未能抵港，故本年度建築開支減少，約為176億元，預料需將於2023/24年度追補入帳。

該會稱，若以未來5年興建9.4萬個公營房屋單位計算，估計由2022/23至2026/27年度的總建築開支將達1472億元。因應未來建屋量大增，將令建築開支成本增加，其中2026/27年度建築開支將達406億元，較目前增加131%；同時下一個五年期隨公營房屋供應增加，料總建築成本較首個5年期預算的1472億元，將增逾倍以上，以此計算，屆時建築開支或達2944億元。

增供應資助出售屋「開源」？

陳家樂：不掛鈎房委財况

房委會財務小組主席陳家樂表示，下一個5年期公營房屋供應倍增，粗略估算建築開支亦隨之急增，但他同時強調目前僅屬初步估算，暫未能提供實際數字，房委會將保持警覺及審慎理財，並在未來逐年延展的五年預算及預測中，評估和審視有關開支預算。陳補充，採用組裝合成方法並非建築開支增加主因；至於會否增加資助出售房屋供應以增加房委會收入，他指供應主要是根據政府政策而定，並非與房委會財政狀况掛鈎。

公屋居屋單位成本增逾一成

此外，根據房委會預算，下年度（2023/24）錄得190億元盈餘，而因應公屋租金寬免及大量新公屋入伙，租住房屋帳目將連續4年出現赤字，由2023/24年度預計的4600萬元赤字增至2026/27年度的20.79億元。陳家樂表示，上述赤字可由商業樓宇及資助自置居所等收入抵消，並估算2023/24年度現金及投資結餘為630億元，較2022年4月初結餘的589億元增加41億元。

房委會另亦公布公屋及居屋每個單位的建築成本，本年度分別為76萬元及90萬元，按年度升約16.9%及18.4%（見表）。該會解釋，因應公營房屋地盤各有不同，如打樁等情况亦有所不同，難以將單位建築成本與去年比較。

對於政府在財政儲備預留824億元作公營房屋發展及相關基建之用，房委會稱會繼續密切留意資金狀况，有需要時會與政府商討所需注資的金額和時間表。