潘迪華讚擅畫畫 顧自評作曲最標青

見證顧捱出頭 「他的天賦不止於此」

與顧相識數十載，潘迪華昨在facebook懷念老朋友，稱最珍惜香港首創音樂劇《白孃孃》內的作品，重提她和顧曾希望該劇用純音樂演奏，讓它成為中國流行音樂的「古典」。1970年代，顧嘉煇編寫《白孃孃》全劇歌曲，首次與黃霑合作寫成其中一曲《愛你變成害你》。

93歲的潘迪華昨憶述與顧嘉煇相處，稱自己比顧大一歲，二人早年是很好的拍檔，「阿煇同我是好知己……我當正他是細佬，成日揸fit（作主）同佢講點做」。她說，顧除了作曲了得亦懂拍照，現正舉行的「潘迪華．花弄影．珍藏相片展」海報上，是一幀攝於1960年代倫敦由顧嘉煇操刀的舊照，「他攞角度，都是一流」。潘姐姐說顧亦擅長繪畫，但他姊姊顧媚曾勸他專注音樂。有次潘問顧嘉煇，「你覺得自己最標青係邊一瓣？」對方回答，「作曲」。

潘迪華讚顧嘉煇作下很多「靚歌」，例如《獅子山下》，認為以他的天賦大有發揮，除了在香港，相信更可有不同發展，「我覺得他的talent（天賦）不止於此」。潘感嘆現時聽到的歌「不夠全面、不夠根基」，「所有歌都靠歌詞，沒歌詞就不成一首好音樂，現在是靠visual（視覺）、靠燈光、靠時局啊」。