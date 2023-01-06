顧嘉煇後事低調不辦追思 子信爸爸最大心願：港變更好

3周前仍打牌作樂 新冠轉陰染併發症

商台節目《在晴朗的一天出發》昨訪問顧嘉煇兒子顧致和，稱父親3周前仍與家人打牌，晚年非常健康、清醒，閒來除有音樂作伴，亦愛作畫，「（生活）平淡得來，有他的開心之處」。他又稱，爸爸曾感染新冠病毒，離世前數天已轉陰性，但染疫引起的併發症，「醫生都說（爸爸）如有惡化，這年紀的人都惡化得快」。

憶父作曲徹夜不眠 成好榜樣

家人擬在加拿大低調處理顧嘉煇的後事，主要邀請家人及至親的朋友出席，未必在香港設追思會等，「他跟黃霑是相反……我爸爸很怕醜，少說話，表達方法在於歌曲。與他去世後一樣，我相信（他）希望別人記得的，不是之後一些大儀式，而是歌曲永遠都在」。

一生譜寫無數經典歌曲，顧致和從小見證爸爸勤奮工作，他記得自己在香港讀初中時，顧嘉煇常為作曲徹夜不眠，「我們睡覺，他在書房工作，翌早我們返學時，他仍然在書房工作，那年代是他最忙的時間，我們也看到好榜樣。有時做事，沒其他方法，就是勤力，幾有天分都要勤力」。

顧致和說，爸爸的作品形同「自己的小朋友」，相信他沒偏心獨愛哪首，而是喜歡一批歌，包括《獅子山下》、《上海灘》、《萬水千山總是情》和《射鵰英雄傳》等。

他稱顧嘉煇移民加拿大後，仍會留意香港新聞。被問爸爸對香港近年發生的事有何看法，顧致和回應時扣連《獅子山下》一曲，「香港尤其早幾年，有很大變化，我們看到感覺上有些傷心，未見過如此情况，那時候，這首歌（《獅子山下》）更加有meaning（意思），以前香港人精神非常耐勞，任何事都認為可改變，相信下一代……困難時間都是一段段的，過了之後，希望事事變好」。

藝發局昨發聲明深表惋惜，並向顧的家人致以深切慰問。