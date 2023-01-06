水塘間輸水隧道完工 調撥儲水減雨季滿溢 連接下城門九龍副水塘助防洪

今年雨季啟用 額外收集340萬立方米食水

資料顯示，2021年全港水塘溢流量為2070萬立方米。渠務署高級工程師溫南豐表示，地勢較低的下城門水塘自2007年後從未滿瀉，有足夠容量（總容量430萬立方米）接收另外4個容量較小並互相貫通的水塘排水量。溫南豐稱，雨水隧道啟用初期，當下城門水塘的存水量少於三成，而「上游」的九龍副水塘又有足夠水量，就會將食水調撥到下城門水塘，以騰出約35萬立方米的蓄洪空間，確保在大雨時有足夠空間接收集水區的地面逕流，減少水塘群溢流進入下游市區的雨水排放系統。

3小時內騰出35萬立方米蓄洪空間

水務署網頁顯示，截至今年1月1日，下城門水塘存水量為15.52%（約66.7萬立方米），是所有水塘之中最低。位於「上游」的4個水塘容量分別為九龍水塘（157.8萬立方米）、九龍副水塘（80萬立方米）、九龍接收水塘（12.1萬立方米），以及石梨貝水塘（37.4萬立方米），均為本港早年興建的水塘。當中九龍副水塘地勢為4個水塘之中最低，故將輸水隧道入口設於九龍副水塘西南角，每秒流量達34立方米，不到3小時就可以輸送35萬立方米食水到下城門水塘。

設智能水閘 控制輸水流量

渠務署稱，九龍副水塘進水口的智能水閘會實時監測下城門水塘水位，控制輸水隧道的流量，務求在大雨期間接收更多由集水區流入的雨水，減少九龍副水塘的溢流。

溫南豐又稱，工程2019年開展，主體工程去年10月完工，鑽挖隧道時遇到挑戰。他說，大部分隧道鑽挖工程是由隧道一端入，另一端出，但九龍副水塘沒有足夠空間容許大型工程車輛出入，故施工起點定於下城門水塘，向九龍副水塘推進，直至最接近終點位置時便停止前進，並沿路後退至施工起點，做法較為罕有。至於終點位置則使用小型機械完成最後的挖掘工作，以貫通整條隧道。