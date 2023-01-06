2020年初二示威 青年腳踢清路障漢認暴動

案發時18歲的中六生被告馬俊棋（現年21歲），承認於2020年1月26至27日，在旺角砵蘭街與山東街交界參與暴動，同月27日非法及惡意傷害X。他另一項非法禁錮罪獲存檔法庭，不予起訴。

辯方求情時提到被告患自閉症，並呈上被告自己、其父親、學校社工及中學訓導老師撰寫的求情信。

「光頭佬咁串，咪幫手踢佢」

案情指出，前年年初二晚上9時半起，大量示威者聚集在朗豪坊一帶，並演變成暴動，至少兩名途人被黑衣人拳打腳踢或以長竹襲擊；警方一度舉旗警告及施放催淚彈驅趕示威者，砵蘭街與山東街一帶交通癱瘓，長竹、木條、發泡膠箱散落一地，有人燃燒雜物縱火等。

稱見事主推記者急救員

晚上約11時，包括被告在內的15名示威者佔據砵蘭街外行車路。凌晨1時左右，46歲的光頭事主X獨自一人行經山東街，踢開阻塞道路的發泡膠箱，令在場示威者不滿，有人以雜物扔向X，將X推倒在餐廳大閘對出路上，對他拳打腳踢。

X掙扎後站起來，一名黑衣人以手機近距離拍攝X，X用手撥開電話，隨即再被附近一班黑衣人包圍；X被「叉頸」毆打，再次倒地。其間被告用腳踐踏及踢向已倒地的X共4次，另有一人以玻璃樽重擊X頭部。X頭部需縫7針、右眉有4厘米撕裂傷，臉部留有疤痕，4天無法工作。

被告在錄影會面稱，腳踢X因見到X推記者及急救員，「不可原諒」。

【案件編號：DCCC 668/20】

（反修例風暴）