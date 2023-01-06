鍾沛權解鎖手機 警乘機拍攝對話內容設「永不」上鎖

警：佢自己解咗鎖，冇鎖番

案發駐守國安處的警長陳嘉鴻昨日供稱，前年12月29日早上6時許與同袍到土瓜灣一個單位，由偵緝警員9521拘捕鍾沛權，他則搜查單位，檢取一部已上鎖iPhone及一個銀包，銀包內有鍾的職員證及立場母公司的匯豐信用卡。

警方應鍾要求，提供iPhone讓他查看胞弟的電話號碼，「由於佢（鍾）自己解咗鎖，冇鎖番」，陳嘉鴻將其自動解鎖功能設定為「永不」上鎖，並拍攝其WhatsApp對話紀錄，包括鍾沛權與林紹桐的信息，及兩個名為「Stand」的群組。

其中一個群組成員有鍾沛權、Kenny Leung及Patrick Lam（即林紹桐），內有多條與Terry Yeung、Mok Chit Wai等人有關的連結。拍攝相片後，陳將手機關機放入防干擾袋。庭上昨在雙方見證下，嘗試核對手機內容與證物照片，惟未能解鎖手機。

控方另傳召負責搜查林紹桐住所的國安處偵緝警員劉健活（音譯），他在前年12月29日早上6時到九龍灣一個單位，由同袍拘捕林，他則搜查單位，在林的睡房搜獲平板電腦、兩部iPhone、一張立場母公司發予林的50萬元收據，他亦檢取一本前《蘋果日報》反修例運動百日特刊《自由之夏》及兩本記者常用的黃色筆記簿。

辯方一度詢問控方呈遞該特刊作證的用意，休庭商討後表示控方不依賴新證物，故不會就此盤問。審訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）