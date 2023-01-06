官指帖文滲透力強 男子認煽動囚8月

求情冀早服刑回家侍母

辯方求情時稱，被告王俊傑與年近七旬的母親相依為命，其母患心臟病、糖尿病等長期病患；被告因一時衝動犯案，不知自己的行為會造成傷害。辯方續稱，被告被捕後表現合作，顯示他願意承擔法律後果，亦向政府部門致歉，承諾會刪除相關帳戶，冀早日服畢刑期回家照顧母親。

官：非純轉載 有自製內容

蘇官判刑時指出，被告在涉案23個月之間，在facebook、Instagram及Twitter共4個帳戶，發布及提供共113條帖文，包括相片及影片等。該些帳戶分別有100多至400多個朋友或追隨者，且是公眾可閱覽的帳戶。被告侮辱國家領導人、國旗、國歌、甚至政府部門；宣揚內地部分地區和香港獨立；呼籲他人不遵從防疫措施，又提到革命、開戰、起義、打仗等。

蘇官續指，被告並非單純轉載他人帖文，亦有自行製作及撰寫部分內容，認為其行為對公共安全構成潛在威脅，決定以12個月為量刑起點，考慮被告認罪，判囚8個月。

倡罷工罷課 勿打針用安心

案情指出，2021年1月30日至2022年11月21日，被告在多個社交媒體發布信息，包括以「黑警」稱呼香港警察，聲稱天文台也是「收黑錢」的部門，着市民不要接種新冠疫苗或使用安心出行等、要上街罷工罷課。案情又指，被告煽惑他人於7．21、8．31等特別日子上街集結，要自我訓練及籌組計劃，繼承七一刺警案疑犯梁健輝的遺志。被告去年11月21日被捕，警誡下承認擁有涉案帳戶，帖文由他發表。

【案件編號：WKCC 4360/22】