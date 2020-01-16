涉轉發羊村繪本下載網址 青年被捕 配字「Catch me if you can」 連登留言被指煽動

前中大學生會成員

據悉，24歲被捕人王浩鏘曾為中大學生會敬文書院民選代表。警方持法庭手令搜查其住所，檢獲「懷疑曾用作發布煽動意圖信息」的電子通訊工具。調查顯示，王涉嫌於去年11至12月期間在網上社交平台持續發布具煽動意圖的信息。

據了解，被捕人涉曾用其個人連登帳戶在多個熱門帖文中發布多個具煽動意圖的留言，包括宣揚港獨主義、煽動推翻中央及香港政府、針對司法機構、法官及執法人員煽動仇恨及呼籲抵制防疫政策等。另外，王亦曾在其facebook轉載「羊村2.0」專頁的帖文，配上「Catch me if you can, motherfxxker」字句，帖文附有刊物「羊村繪本系列」的下載網址。

羊村案於去年9月判刑，5名被告被判囚19個月，國安法指定法官郭偉健當時批評涉案繪本「荼毒孩童」。

2021年內地「新疆棉」爭議成為社會焦點，同年有人設立「香港維吾爾人權關注組」，在不同地區擺街站，呼籲市民杯葛新疆棉。《文匯報》去年報道稱，關注組大部分成員來自大學學生會，其中一人為王浩鏘。另外，本報早前報道，王自中學起便活躍於社會運動，2012年反國教運動期間，他帶上「我不信中國模式」的海報與家人一起遊行；亦在2014年佔領中環運動期間與同學組成「支援中學生罷課行動關注組」，在校內派發黃絲帶。

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