【Emily】家務助理大掃除建議時薪最高160 已收1600預約 再培訓局籲快登記

雙方須量體溫 籲提供換衫地方

疫情下嘅清潔服務原來都有唔同，龔書致話因應疫情，再培訓局制訂咗健康指引，包括僱主同家務助理都要預先量體溫，又會建議僱主提供地方畀家務助理換衫，而家務助理做嘢時全程要戴口罩，如果僱主有疫苗同病毒檢測要求，就建議同家務助理自行協商。

從事家務助理十幾年嘅阿珠話，今年係第二年做農曆新年大掃除，目前已接到7單柯打，預計今個月收入會比平時多5000蚊。

阿珠噚日仲同Emily分享大掃除貼士，例如令人頭都大埋嘅煮食爐頑固污漬，佢建議用熱水加白醋同洗潔精，浸泡爐頭1個鐘左右；至於一啲抹布難清潔到嘅細緻位，就可以改用牙刷清潔。佢提醒清潔抽油煙機時，要記得用手遮住眼再噴清潔劑，避免清潔劑刺激雙眼。