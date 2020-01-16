大灣區GBA新聞：內地外商百強 九成深入灣區 鴻海蟬聯榜首 14間列「灣區投資榜樣」

按銷售額員工數量評分 百強總銷售等同GDP 7%

這是胡潤研究院連續第二年發布外商投資企業百強榜，以外資及港澳台企業在中國地區的銷售額和員工人數綜合評分。一些企業雖在中國的營收規模大，但因收入來源是向中國出口，例如鐵礦石供應商「必和必拓」，所以不在調查範圍內。

根據榜單，百強企業去年於中國區的總銷售額共7.6萬億元（人民幣，下同），相當於中國去年GDP的7%，平均每家企業一年銷售額760億元；在中國共有將近300萬名員工，平均每家企業3萬名。另外，百強企業平均進入中國市場已經55年，其中20多間在中國有百多年歷史。

美日企業最多 頭10位汽車品牌佔半

百強之中，有59家企業是直接面向消費者，41家是B2B（公司與公司之間交易）企業。汽車、消費品、醫療健康和消費電子行業的上榜企業最多，佔榜單近半。百強中來自美國的企業最多，其次是日本、英國、德國和法國。台灣電子製造企業「鴻海精密」再次居首，德國汽車品牌大眾（VW）再排第二，第三是較上屆升1位的蘋果（表1）。十強有一半是汽車品牌，當中3間都是德國車企。

超過九成百強企業有在大灣區投資或設立子公司，胡潤研究院根據企業在大灣區的業務情况，如中國總部、大灣區總部、主要生產基地、研發中心、子公司、投資項目、主要銷售網點等，挑選14間企業列為投資榜樣。這14個榜樣既有汽車品牌，也有從事消費品、零售、能源等行業（表2）。其中家用品生產商寶潔公司是最早進入大灣區投資、並將大中華區總部設在廣東的世界500強企業之一，自1988年便進駐廣州開發區，在廣州投資累計逾10億美元，包括於2017年投資1億美元建設「寶潔中國數字創新中心」、2019年投資6億元建設大灣區「新智造中心」。

另外，雀巢在中國戰略投資佈局最全面的地區是廣東，業務覆蓋研發、生產以至客戶體驗等領域。選址惠州大亞灣石化園區的埃克森美孚惠州乙烯項目屬於國家重大外資項目之一，總投資額超過700億元。廣東省政府2021年在官網出稿形容，該項目是美企在華獨資建設的首個重大石化項目。

明報記者