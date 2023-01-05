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2023年1月5日星期四
港聞二
日放寬限航 港可增班飛全部機場 旅社料春節檔期「大幫助」 運輸局：續要求撤所有限制
落馬洲港澳碼頭演練通關 最快農曆新年前次階段開放
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通關有期後 二價接種倍增至一日逾萬
月中恢復倉鼠進口 須「檢測待行」驗新冠
日均遺體增六成 衛署：新大樓足應付 春節避白事料殮房壓力再添 稱未如去年初嚴重
抗疫基金報告 隔離設施列「完成」無提開支
處理包括理大案7000人 狄志遠引述蕭澤頤：2月決定反修例被捕人檢控、續查或銷案
聽障生襲警案辯方指逾期檢控 控方：重審案件不受制時限
控方呈判辭指「立場」中大報道煽動 官促查新聞佐證
韓大元：人大釋法 特區法制重要組成部分
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高才通一周 接2600申請批1400份
涉襲同袍殘廁非禮 警官控7罪准5000元保釋
的士撼路邊貨櫃車 客不治 輕傷司機涉危駕被捕 現場無煞車痕
未完成手術不獲改身分證 跨性別者終極上訴押後裁
一邨兩小時3女自殺亡
裝修工性侵親女囚7年 官斥禽獸 事主抑鬱焦慮創傷後遺
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元旦酒吧口角釀街頭追斬 反黑拘4男
六旬父控強姦19歲親女 事主稱另遭叔父非禮
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【明報專訊】（請看附圖）
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